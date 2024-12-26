Названы претенденты на чемпионство в РПЛ

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«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют все шансы в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий железнодорожников Заза Джанашия. При этом, по его словам, у «Динамо» есть проблемы со стабильностью игры.
«У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» есть шансы в борьбе за первое место. «Динамо» тоже хорошая команда, но иногда она забивает три, а потом пропускает два. Этого я не могу понять. Наверное, они понимают, что так играть нельзя. Нельзя вести, пропускать на последних минутах, а потом отыгрываться», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.Напомним, первое место в турниной таблице сейчас занимает «Краснодар» с 39 очками. Второе — «Зенит», третье — «Спартак», четвертое — «Динамо» и пятое — «Локомотив».
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