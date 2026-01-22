Джанашия: Вера не способен в этом сезоне заменить Баринова в «Локомотиве»
Экс-нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался об уходе капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА, а также оценил подписание «красно-зелеными» Лукаса Веры. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Джанашия заявил, что Вера не сможет заменить Баринова в текущем сезоне. По его мнению, спортсмену потребуется значительное время, чтобы адаптироваться к игре в новом коллективе.
«Дмитрий долгое время был лидером команды, он воспитанник клуба. Его уход разрушит структуру построений на поле. Нельзя просто так отпускать футболистов из команды в межсезонье», — отметил Джанашия.
Если «Локомотив» лишится Ненахова и Карпукаса, его шансы на чемпионство в РПЛ значительно уменьшатся, добавил он.
В конце декабря «Локомотив» объявил о подписании Лукаса Веры. Аргентинец стал свободным агентом и заключил контракт с клубом до 2028 года. Ранее он играл в России за «Химки» и «Оренбург».