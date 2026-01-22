Джанашия: Вера не способен в этом сезоне заменить Баринова в «Локомотиве»

22 января 2026, 19:33

Фото: iStock/FOTOKITA

Экс-нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался об уходе капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА, а также оценил подписание «красно-зелеными» Лукаса Веры. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Джанашия заявил, что Вера не сможет заменить Баринова в текущем сезоне. По его мнению, спортсмену потребуется значительное время, чтобы адаптироваться к игре в новом коллективе.





«Дмитрий долгое время был лидером команды, он воспитанник клуба. Его уход разрушит структуру построений на поле. Нельзя просто так отпускать футболистов из команды в межсезонье», — отметил Джанашия.