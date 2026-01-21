Экс-тренер сборной Армении намерен вернуться в российский футбол
Экс-тренер сборной Армении Роман Березовский заявил о желании работать в России
Экс-тренер вратарей сборной Армении и бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский заявил о готовности работать в российском футболе.
Березовский сообщил порталу «Metaratings.ru», что ещё не получал предложений.
«Сейчас у меня сейчас нет никаких предложений, живу в России. Но я готов работать в РПЛ и ФНЛ, буду рассматривать каждое приглашение. Надо всё взвесить за или против», — сказал Роман.Ранее специалист работал тренером вратарей в московском «Динамо» и «Сочи». При этом в «Сочи» он временно исполнял обязанности главного тренера. Кроме того, Березовский возглавлял армянский «Пюник». С 2020 года он входил в тренерский штаб сборной Армении, отвечая за подготовку вратарей. Футболист покинул этот пост в сентябре 2025 года.
