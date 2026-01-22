Семин положительно отнесся к назначению Газаева в совет московского «Динамо»

22 января 2026, 17:20

Фото: iStock/arnaldo moreno

Юрий Сёмин положительно оценил назначение Валерия Газзаева в консультационный совет московского «Динамо». Бывший тренер «Локомотива» и сборной России назвал это решение правильным и своевременным.





Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о включении Газзаева в консультационный совет клуба. Он хорошо знаком с «бело-голубыми», так как выступал за команду в качестве игрока, а также дважды являлся главным тренером — в 1991–1993 и 2000–2001 годах.





«Назначение отличное. Такие опытные люди, как Газзаев, обязательно должны быть в правлении клуба. Мнение профессионального тренера всегда представляет интерес», — заявил Сёмин в комментарии Metaratings.ru.