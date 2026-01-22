Канчельскис: Соболев — добротный футболист, но не супернападающий

22 января 2026, 15:55

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» наверняка ищет нового нападающего в Южной Америке после ухода Лусиано Гонду. Об этом пишет Metaratings.ru.





Лусиано перешёл из «Зенита» в ЦСКА в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. Нападающий Матео Кассьерра также близок к уходу из петербургского клуба, так как он продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Минейро». В результате этих изменений в составе «Зенита» останется только один номинальный нападающий — Соболев.





«Наверное, «Зенит» сейчас ищет нападающего в Южной Америке. Если будет только Соболев, на нём будет большая ответственность. Я думаю, Александр не зря приходил в «Зенит», не чтобы выходить на замену. Амбиции должны быть», — пояснил Канчельскис.