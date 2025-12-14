Джон Сина завершил карьеру рестлера
Американский рестлер Джон Сина завершил карьеру. Об этом говорится на сайте промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), под эгидой которой он провел последний бой.
48-летний Сина встретился с австрийским рестлером Гюнтером на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII в Вашингтоне и проиграл ему удушающим приемом. Вскоре он объявил об уходе из индустрии.
Американец заявил о желании уйти из спорта еще в прошлом году. Все это время он проводил прощальное турне, которое завершилось турниром в Вашингтоне.
Сина называют одним из величайших рестлеров в истории. Он начал карьеру в 1999-м, а в 2002-м присоединился к WWE. Американец является 17-кратным чемпионом мира.
Стоит отметить, что Джон Сина также считается успешным актером Голливуда. Например, он снимался в фильмах «Форсаж», «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Супермен», а также в сериале «Миротворец».
Читайте также: