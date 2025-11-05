Достижения.рф

Джозеф Душак перейдет в «Нефтехимик» за 18 млн рублей

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский защитник Джозеф Душак подпишет контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» до конца сезона. По контракту он заработает до 18 миллионов рублей.



Как пишет Metaratings.ru, 1 ноября Душак расторг контракт с китайским «Шанхаем» по соглашению сторон.

28-летний игрок проводит третий сезон в КХЛ. Ранее он выступал за минское «Динамо», «Северсталь» и китайский «Куньлунь». В текущем сезоне в регулярном чемпионате FONBET КХЛ Душак провел 16 матчей, набрав 8 очков (0+8) при показателе полезности «-1».

Иван Мусатов

