Спортсменов России в водных видах допустили до чемпионатов Европы с 2026 года
По новым правилам допуска, опубликованным на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), российские спортсмены в водных видах смогут выступать на чемпионатах Европы с 2026 года.
Согласно документу, с 1 января атлетов из РФ допустят к международным турнирам в нейтральном статусе. При этом им запретят ассоциировать себя со страной.
World Aquatics стала первой организацией, разрешившей участие.
