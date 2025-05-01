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Лев Лещенко высказался об отставке главного тренера «Динамо» Марцела Лички

Лещенко положительно оценил отставку главного тренера «Динамо» Лички
Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Лев Лещенко является давним поклонником московского «Динамо». Народный артист России прокомментировал расставание клуба с Марцелом Личкой и высказался о назначении Ролана Гусева.
Артист отметил, что уход Лички был ожидаемым и правильным решением, сам футболист, очевидно, чувствовал, что «ресурс исчерпан».

«Так бывает всегда – и в театре, и в футболе. Меняют актёров, меняют игроков, меняют тренеров. Это нормально. Нужна перезагрузка была», – отметил Лещенко в беседе с «Постньюс».
Также певец положительно оценил назначение Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Получение спортсменом возможности провести последние четыре матча – «это очень хорошо», добавил Лещенко.

Он подчеркнул, что Гусев много работал с молодёжными командами, поэтому лучше, чем новый специалист со стороны, проявит себя и реализует задуманное.

Отвечая на вопрос, стоило ли увольнять Личку за четыре тура до конца, Лещенко подчеркнул, что это не имело большого значения.

«Динамо всё равно не будет в тройке, это уже совершенно точно. Замена главного тренера – это абсолютно правильный ход. Это даст Гусеву шанс проявить себя, попробовать замотивировать команду или изменить тактику», – отметил исполнитель.
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Агент Паулу Барбоза: «Спартак» уже забыл о Промесе — у них теперь есть Маркиньос
Агент Паулу Барбоза считает невозможным возвращение Квинси Промеса в «Спартак»
01 мая 2025, 19:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможность возвращения голландца Квинси Промеса в московский «Спартак». По его мнению, такое развитие событий крайне маловероятным.
Более того, в беседе с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» специалист назвал такое возвращение скандально известного футболиста попросту невозможным.

«Мне кажется, что возвращение Промеса в "Спартак" уже точно невозможно. Наверное, это уже пройденный этап. Думаю, "Спартак" уже забыл о Промесе, и это правильно — Квинси многое сделал для "Спартака", но он уже в прошлом. Тем более что у них есть Маркиньос, который в великолепной форме», — сказал футбольный функционер.

Он также напомнил, что у «красно-белых» есть Барко, определяющий игру в середине поля, и приобретённый в зимнее трансферное окно Солари, который уже отметился первым забитым мячом в новой команде. При наличии этих сильных аргентинцев полузащита «Спартака» точно не нуждается в Промесе, заключил Барбоза.

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Сёмин: Кузяев должен продолжать бороться за место в основном составе «Гавра»
01 мая 2025, 19:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника национальной команды и французского «Гавра» Далера Кузяева. По мнению специалиста, игроку следует продолжать бороться за место в основном составе команды, за которую он сейчас выступает.
В интервью спортивному порталу Metaratings.ru маститый тренер отдал должное российскому хавбеку, высоко оценив его работоспособность и футбольный интеллект.

«Кузяев — волевой и очень работоспособный футболист. Его техника находится на хорошем уровне. Ему надо продолжать бороться за место в составе "Гавра". У всех бывают неудачные периоды, каждый может попасть в резерв», — считает Сёмин.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 32-летний полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах, отметившись в этих играх одним забитым мячом. В основном составе своей команды он в последний раз выходил на поле в январе. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в пять миллионов евро. В турнирной таблице «Гавр» занимает 16 место после 31 тура.

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#интервью
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Экс-футболист «Динамо» Дьяков оценил отставку главного тренера Марцела Лички
01 мая 2025, 19:25

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сегодня, 1 мая, руководство московского футбольного клуба «Динамо» объявило об отставке главного тренера команды чеха Марцела Лички. Бывший игрок «бело-голубых» Виталий Дьяков назвал это решение странным и непонятным.
Боссы столичного клуба не стали ждать окончания контракта с чешским специалистом, действовавшим до конца текущего сезона, и разорвали соглашение с тренером через два дня после поражения в Кубке России от московского «Спартака». После этой неудачи «Динамо» покинуло турнир. В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru Дьяков выразил недоумение по поводу такого шага руководства команды.

«Странное решение. Не знаю, чем оно обусловлено, как это объяснить. Я всегда был за то, чтобы Личка пришёл в "Динамо", когда он ещё был в "Оренбурге". Я всегда был на стороне Лички за всё это время в "Динамо"», — сказал бывший футболист.

Он напомнил, что в прошлом году возглавляемая Личкой команда едва не подарила болельщикам чемпионство, которого они не видели почти полвека. Команда играла в яркий, атакующий футбол, за ней было интересно наблюдать.

«По мне, "Динамо" Лички в том сезоне не то, что максимум, а в 10 раз больше сделало, чем должно было с тем составом. А в этом году на своём месте находится. Теперь непонятно, кто возглавит клуб. Интересно, будет ли работать Ролан Гусев до конца сезона, либо уже на следующей неделе кто-то да заступит. Непонятно — зачем? Для чего? Странно», — заключил Виталий Дьяков.

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#клуб
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Женская сборная Подмосковья завоевала пять медалей на первенстве России по борьбе в Наро-Фоминске
Женская сборная Подмосковья получила пять медалей на первенстве России по борьбе
01 мая 2025, 16:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области приняла участие в первенстве России по женской борьбе, проходившем в Наро-Фоминском городском округе. Подмосковные спортсменки по итогам турнира были удостоены одной золотой и четырёх бронзовых наград.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Победительницей первенства страны в весовой категории до 65 килограммов стала Маргарита Салназарян. Призёр первенства мира из Подмосковья на стадии 1/4 финала одолела столичную спортсменку Карину Евстратову. Затем в полуфинале она победила Екатерину Олейникову из Санкт-Петербурга. И наконец в решающей финальной схватке Маргарита Салназарян оказалась сильнее Киры Ефимовой из Чувашской Республики.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В этой же весовой категории третье место заняла ещё одна представительница Подмосковья Мария Ефимова. В квалификации она нанесла поражение Сэлмэг Бортоевой из Амурской области. Четвертьфинальная встреча с иркутской спортсменкой Светланой Татариновой тоже сложилась удачно для Марии Ефимовой. В полуфинале она уступила своей однофамилице из Чувашии Кире Ефимовой. Поражение удалось закрыть в утешительной схватке, где спортсменка из Московской области взяла верх над Анастасией Мишачевой, представлявшей Рязанскую область, завоевав таким образом право подняться на третью ступень пьедестала почёта первенства России.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В весовой категории до 55 килограммов тройку призёров замкнула Глафира Степанова. В квалификационной схватке она победила Юлию Калугину из Тюменской области. После чего на стадии 1/4 финала одолела Киру Солобчук из Дагестана. В полуфинале Глафира Степанова в упорной схватке проиграла краснодарской спортсменке Олесе Малаховой. И в поединке за «бронзу» представительница Подмосковья выиграла у дагестанки Маликат Гамзатовой.

В весе до 68 килограммов бронзовая медаль на счету призёра первенства мира Лилианы Казьминой. Она одержала победу в четвертьфинале над Полиной Зверинской из Республики Карелия. Затем в схватке за выход в финал уступила москвичке Евангелии Бережновой. И в утешительном финале за третье место Лилиана Казьмина взяла верх над Алиной Кирейлите из Республики Коми.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Ещё одну бронзовую награду для Московской области завоевала Дарья Клюева. Она вышла победительницей со схватки с Анитой Бокоевой из Алании в рамках 1/4 финала. В полуфинале подмосковная спортсменка потерпела поражение от москвички Софии Батулы. В поединке за «бронзу» Дарья Клюева одолела соперницу из Санкт-Петербурга Викторию Цареву.

Все отличившиеся спортсменки — Маргарита Салназарян, Мария Ефимова, Глафира Степанова, Лилиана Кузьмина и Дарья Клюева — представляют муниципальный округ Егорьевск.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Первенство России по женской борьбе проходило в городе Наро-Фоминск с 28 апреля по 1 мая. В турнире приняли участие более 200 спортсменок из 37 регионов Российской Федерации. Честь Московской области отстаивали девять спортсменок. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

За новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно следить в Telegram и VK.

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Баскетболисты подмосковных «Химок» поборются за «бронзу» Суперлиги
01 мая 2025, 16:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Игроки БК «Химки» встретятся с соперниками из питерской команды «Зенит-2» в рамках плей-офф чемпионата Суперлиги, второго по силе российского баскетбольного дивизиона. Коллективы поборются за третье место и бронзовые медали турнира.
Последняя встреча команд состоялась в марте нынешнего года в рамках регулярного сезона Суперлиги, напоминает пресс-служба администрации городского округа Химки. Тогда подопечные Андрея Мальцева одержали уверенную победу над соперником, завершив матч со счётом 91:78 в свою пользу и не испытав особых проблем по ходу игры.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По итогам регулярного сезона подмосковный клуб занял третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Соперники из Санкт-Петербурга вышли в плей-офф с четвёртого места с результатом 50 очков.

Противостояние команд будет проходить до трёх побед. Первые матчи серии пройдут в Баскетбольном центре «Химки», так как клуб из Подмосковья занял более высокое место после регулярного чемпионата. Затем серия переедет в Санкт-Петербург. В случае равенства после четырёх матчей решающая игра вновь пройдёт в Химках.

Поддержать любимых спортсменов в противостоянии с клубом из Северной столицы можно 2 и 4 мая в 14:00. Вход на все домашние игры баскетбольного клуба свободный. Возрастные ограничения 0 .

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки


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