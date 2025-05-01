Лев Лещенко высказался об отставке главного тренера «Динамо» Марцела Лички

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Лев Лещенко является давним поклонником московского «Динамо». Народный артист России прокомментировал расставание клуба с Марцелом Личкой и высказался о назначении Ролана Гусева.
Артист отметил, что уход Лички был ожидаемым и правильным решением, сам футболист, очевидно, чувствовал, что «ресурс исчерпан».
Он подчеркнул, что Гусев много работал с молодёжными командами, поэтому лучше, чем новый специалист со стороны, проявит себя и реализует задуманное.
Отвечая на вопрос, стоило ли увольнять Личку за четыре тура до конца, Лещенко подчеркнул, что это не имело большого значения.
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«Так бывает всегда – и в театре, и в футболе. Меняют актёров, меняют игроков, меняют тренеров. Это нормально. Нужна перезагрузка была», – отметил Лещенко в беседе с «Постньюс».Также певец положительно оценил назначение Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Получение спортсменом возможности провести последние четыре матча – «это очень хорошо», добавил Лещенко.
Он подчеркнул, что Гусев много работал с молодёжными командами, поэтому лучше, чем новый специалист со стороны, проявит себя и реализует задуманное.
Отвечая на вопрос, стоило ли увольнять Личку за четыре тура до конца, Лещенко подчеркнул, что это не имело большого значения.
«Динамо всё равно не будет в тройке, это уже совершенно точно. Замена главного тренера – это абсолютно правильный ход. Это даст Гусеву шанс проявить себя, попробовать замотивировать команду или изменить тактику», – отметил исполнитель.Читайте также:
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Анастасия Чинкова