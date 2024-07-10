Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по гонкам с препятствиями

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000-11 000 метров», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевала подмосковная спортсменка Ксения Моисеева. Она сумела преодолеть дистанцию за один час и шесть с половиной минут. Разница с результатом Регины Рахмангуловой из Ленинградской области, получившей по итогам соревнования серебряную медаль, составила одну минуту», — говорится в сообщении.Бронзовую награду выиграл представитель Подмосковья Игорь Крючков с результатом 41 минута 46 секунд. Золотую медаль получил Егор Белоусов из Самарской области, преодолевший дистанцию за 41 минуту 25 секунд, а серебряную — Николай Бажанов из Татарстана с результатом 41 минута 41 секунда.
Чемпионат проводился в Санкт-Петербурге, в нём приняли участие 40 спортсменов из разных регионов России.
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