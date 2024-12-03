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Подмосковные врачи спасли от ампутации руку новорождённого мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Новорождённому мальчику, появившемуся на свет с почерневшей левой кистью из-за нарушенного в ней кровообращения, спасли конечность врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Кровообращение могло нарушиться из-за тромба в сосуде или обвития запястья пуповиной.

«Нашей первостепенной задачей было восстановить кровообращение в пораженной кисти и избежать её ампутации. Для этого мы многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами и делали продувание теплым кислородом. Эти консервативные меры помогли стимулировать кровообращение в сосудах конечности. Кисть малыша начинала приобретать розовый цвет», — рассказал лечащий врач ребенка Антон Колобов.


При этом на кисти сохранялся отёк, который продолжал сдавливать сосуды и нервы. В связи с этим было решено провести операцию по рассечению отёчных тканей. Операция прошла успешно, а дальнейшее лечение при помощи специальных мазевых повязок простимулировало регенерацию тканей запястья.

«В конце лечения отек мягких тканей прошёл, кровоснабжение руки полностью восстановилось. Левая рука малыша была спасена», — подытожил Антон Колобов.
Сейчас младенца выписали, ему предстоит пройти курс реабилитации, чтобы восстановить двигательную функцию запястья.

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#минздрав мо
#младенец
#врачи
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Гастроэнтеролог объяснила пользу стакана теплой воды по утрам
Врач Сухорукова: выпитый утром стакан теплой воды ускоряет обмен веществ на 20%
03 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/pinkomelet

Выпитый утром натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ в организме на 20%, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, вода помогает органам пробудиться и готовит ЖКТ к завтраку.
«Вода помогает всем органам проснуться и подготовить ЖКТ к приему твердой пищи. Стакан воды натощак запускает обменные процессы, помогая организму уже с утра настроиться на питьевой режим, который пополнит в течение дня запасы жидкости. Выпитый натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ на 20%», — рассказала медик в беседе с NEWS.ru.
Врач подчеркнула, что вода из-под крана не подойдет, она должна быть фильтрованной или очищенной. Заменять ее чаем или кофе, отметила Сухорукова, тоже не стоит.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.

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#вода
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#продукты
#врач
#диетолог
#питание
#кофе
#симптомы
#режим
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Хирург назвал симптомы опухоли головного мозга
Хирург Умнов: симптомами опухоли мозга являются головные боли, судороги и шум
02 декабря 2024, 16:04

Фото: iStock/sudok1

О наличии опухоли головного мозга могут говорить сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела и рвота. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, временами боль в голове в таком случае не получается заглушить даже обезболивающими.
«Опухоль мозга — это новообразование в тканях мозга и его оболочек. Головной мозг находится внутри черепа, который обеспечивает его защиту. При этом из-за прочности и несмещаемости костей любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», — отметил врач в беседе с «Известиями».
Тем временем иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как избежать заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь следует ограничить социальные контакты, регулярно проветривать помещения и носить медицинские маски.
«Чаще всего симптомы похожи на ОРВИ: небольшая температура, кашель, недомогание. В более тяжелых случаях – одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость и температура выше», – указал эксперт в комментарии для «Москвы 24».
Иммунолог подчеркнул, что вакцины от микоплазменной пневмонии на данный момент нет, потому риск заболевания можно снизить только соблюдая общие меры предосторожности.

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#эксперт
#вакцины
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#диетолог
#опухоль
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#симптомы
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Диетолог Пичугина назвала продукты, защищающие от инсульта
Диетолог Пичугина: От инсульта защитит морская рыба, фасоль и курага
02 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. О том, какие продукты защищают сосуды, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Основа здорового рациона – овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Важной составляющей здорового питания являются также полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах», — сказала Инна Пичугина.
Она также отметила, что здоровье сердца поддерживают магний и калий, поэтому в рационе должны быть продукты, которые содержат эти элементы.

«Это, например, картофель, запеченный в «мундире», чернослив, фасоль, овсянка, курага и пшено», — уточнила диетолог.
При этом содержание соли в пище желательно уменьшить до пяти граммов в день.

«Пять граммов — это одна чайная ложка. И поваренную соль лучше заменить на йодированную», — добавила Пичугина.
Она также подчеркнула, что важно максимально сократить употребление сахара, поскольку он приводит к набору избыточного веса, что нагружает сердечно-сосудистую систему. И крайне желательно полностью исключить из рациона трансизомеры жирных кислот (ТЖК) — твердые маргарины. Именно эти маргарины повышают уровень плохого холестерина, из-за чего значительно увеличивается риск инсультов и инфарктов.

«ТЖК входят в состав многих мучных продуктов и кондитерских изделий промышленного производства», — пояснила Пичугина.
Диетолог сообщила, что «тарелка здорового питания» должна наполовину состоять из овощей и фруктов — по 30% и 20% соответственно, на четверть — из белковых продуктов: птицы, рыбы, орехов, бобовых, и на четверть — из цельнозерновых продуктов: круп, изделий из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновой муки. Ив каждый прием пищи нужно включать 200-250 мл несладких напитков: воду, чай или кофе.

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Жители Каширы могут проверить здоровье и получить вакцинацию от гриппа

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#диетолог
#инсульт
#сердце
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#здоровье
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#продукты
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Жители Каширы могут проверить здоровье и получить вакцинацию от гриппа
02 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В передвижном медицинском центре жители Каширы и отдаленных сельских местностей района смогут пройти профилактические осмотры и сделать прививки от гриппа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
3 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 17;

4 декабря: с 9:00 до 12:00, д. Топканово, ул. Новая, д. 16;

6 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Богатищево, ул. Новая, д. 13.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — сообщил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.

Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».

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#больницы
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#заболевания
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Бесплатный онкоскрининг в субботу прошли около 1,3 тыс. жителей Подмосковья
02 декабря 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1,3 тыс. жителей Московской области старше 18 лет в минувшую субботу прошли бесплатный онкоскрининг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография или УЗИ молочных желёз, мужчинам - ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
«Для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных Центрах амбулаторной онкопомощи проводится День открытых дверей. Проверить своё здоровье можно бесплатно. В эту субботу почти 1,3 тыс. человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 выявили патологию. Их направлены на дообследование», – отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, всю информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.

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Подмосковные врачи удалили у пациентки семикилограммовую опухоль матки

В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#максим забелин
#онкология
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные врачи удалили у пациентки семикилограммовую опухоль матки
02 декабря 2024, 12:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом семь килограммов, занявшую всю брюшную полость и сдавившую внутренние органы, удалили врачи Домодедовской больницы у 52-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в области почек, затруднённое дыхание и увеличение живота. Причину проблем — гигантскую миому матки — врачи выявили в ходе диагностики.

«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Удаленные ткани направлены на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Домодедовской больницы Павел Елисеев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.

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#минздрав мо
#домодедово
#опухоль
#врачи
#здравоохранение
#операция
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Вакцина от рака в России 2024-2025: последние новости, стоимость лечения и как работает лекарство от онкологии
02 декабря 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Andrii Zorii

В современном мире проблема онкологических заболеваний является одной из самых актуальных. Ежегодно миллионы людей сталкиваются с этим диагнозом. Однако благодаря развитию медицины и научным исследованиям появляются новые методы лечения рака, среди которых особое место занимает вакцинация. «Радио 1» расскажет про вакцинацию от этой болезни и о том, как она работает.

Вакцина от рака: последние новости


Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что завершило трёхлетний этап исследований персонализированной противораковой вакцины от рака и планирует начать её использование для лечения пациентов со следующего года. Об этом рассказал глава агентства Вероника Скворцова.

В эксперименте с «самой злокачественной» аденокарциномой кишечника у животных было обнаружено не только замедление роста опухоли, но и уменьшение её объёма на 75–80%.

Благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов агентство надеется начать использовать вакцину у пациентов со следующего года.

Параллельно проводятся исследования вакцины при других формах рака, таких как меланома (рак кожи) и глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга).

Разработка вакцины финансируется государством, а доклинические испытания были завершены в сентябре. Первая фаза клинических исследований начнётся после получения разрешения от Министерства здравоохранения.

Массовые испытания на большом количестве людей не планируются из-за персонализированного характера продукта. Кроме того, в первую очередь вакцину получат пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.

Что известно о вакцине от рака в России


Разработка вакцины от рака в России представляет собой важный шаг в лечении онкологических заболеваний, открывая новые горизонты для индивидуализированного подхода в медицине.

  • Цель и принцип действия
Вакцина разработана с учетом индивидуальных особенностей пациента, что делает её персонализированной. Она создается на основе биологических данных пациента и направлена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Вакцина действует исключительно в месте введения, стимулируя иммунные клетки крови и минимизируя воздействие на другие органы.

  • Преимущества мРНК-платформы
Вакцина создается на платформе мРНК-вакцин, что снижает побочные эффекты по сравнению с традиционными методами лечения, такими как химиотерапия. Вакцина действует на опухоль и активирует иммунные клетки в крови, не затрагивая другие органы и системы.

В России клинические испытания мРНК-вакцин будут использовать для лечения меланомы, так как при поверхностной форме рака проще оценить эффективность. В будущем этот метод может быть применён для лечения рака лёгких, некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта и рака почек.

  • Законодательные и клинические этапы
В 2023 году был принят закон, который позволяет использовать персонализированные препараты, что открывает путь к применению вакцины в клинической практике. В 2024 году планируется начать лечение пациентов с использованием этой вакцины, при этом клинические исследования начнутся после получения разрешения Минздрава.

  • Разработка
Разработка вакцины поддерживается несколькими крупными научными учреждениями, такими как Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Доклинические испытания вакцины проводились в течение трёх лет.

Фото: istockphoto / wildpixel

Как работает лекарство от онкологии


Вакцина против рака действует, обучая иммунную систему распознавать и уничтожать клетки, содержащие определённые антигены. Эти антигены извлекаются из раковых клеток, а не из здоровых тканей. Вакцины, основанные на опухолевых антигенах, нацелены на уникальные мутации или пептиды, которые активируются исключительно в опухолевых клетках.

мРНК-вакцина позволяет создавать индивидуальные наборы антигенов и, следовательно, клонов Т-клеточных рецепторов, способных распознавать эти антигены. Благодаря большому количеству антигенов в одной вакцине опухоли становится сложнее уклоняться от иммунного ответа, и вероятность уничтожения всех опухолевых клеток значительно возрастает.

Почему разработка лекарства от рака — это сложно и долго


  • Не все раковые клетки обладают уникальными антигенами, что является ключевым фактором для разработки вакцины. Если иммунная система нацелена на антигены, общие для здоровых клеток, вакцина может непреднамеренно уничтожить их, что может привести к опасным последствиям;

  • раковые клетки способны противостоять попыткам иммунной системы уничтожить их, используя различные механизмы, чтобы стать невидимыми для иммунитета. Кроме того, они эволюционируют, стремясь выжить под воздействием иммунного надзора. В некоторых случаях вакцина может только продлить жизнь, но не вылечить адаптивный рак;

  • успех в борьбе с раком во многом зависит от размера опухоли. Даже если иммунный ответ будет достаточным, он может оказаться недостаточным для полного устранения онкологии. Кроме того, сам иммунитет может ослабить организм, особенно если он уже ослаблен другими заболеваниями или возрастом. Если будет найдена эффективная вакцина против определённого типа рака, её необходимо будет адаптировать для разных групп населения, включая пожилых людей, детей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания;

  • Следует учесть, что разработка мРНК-вакцины предполагает создание индивидуального препарата, то есть каждому пациенту потребуется своя сыворотка, основанная на анализе опухоли. Производство такой вакцины займёт много времени (опухоль может измениться за это время) и будет дорогостоящим. Для того чтобы препарат действительно помог, его доступность должна быть обеспечена.

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Какие существуют вакцины от онкологии


С начала 1990-х годов для лечения рака мочевого пузыря успешно применяется вакцина БЦЖ. Изначально она создавалась для борьбы с туберкулёзом, но оказалась эффективной и против рака мочевого пузыря.

В 2010 году была одобрена вакцина «Провендж», предназначенная для борьбы с раком предстательной железы. С 2015 года используется вакцина «Имгилик», содержащая онколитический вирус на основе герпеса. Этот препарат помогает в лечении меланомы, но вызывает те же симптомы, что и герпес.

Новая мРНК-вакцина Moderna от меланомы (рака кожи) в ходе предварительных исследований показала снижение риска рецидива и смертности среди участников эксперимента вдвое. Однако ей ещё предстоит пройти третью стадию клинических испытаний.

Стоимость лечения рака с помощью вакцины


Примерная стоимость лечения рака с помощью вакцины составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей в России и от 200 до 400 тысяч долларов в США.

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#лекарства
#испытания
#вакцины
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#опухоль
#вакцина
#разработка
#препараты
#рак
#статьи
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Офтальмолог развеяла главный миф о пользе черники для зрения
Офтальмолог Ашрафова: черника полезна для зрения лишь в долгосрочной перспективе
02 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/Sarsmis

Черника действительно полезная для зрения, однако положительный эффект будет проявляться лишь при долгосрочном ее употреблении. Об этом сообщила врач-офтальмолог Сабина Ашрафова. Она подчеркнула, что при этом ягоду стоит есть регулярно, просто не стоит ждать от нее чуда.
«Черника действительно полезна для глаз, но ее действие основано на постепенном накопительном эффекте. Употребляйте ягоду регулярно как часть сбалансированного рациона, и ее свойства помогут сохранить здоровье не только глаз, но и всего организма. Однако не стоит ожидать чуда — улучшение зрения требует комплексного подхода», — поделилась она в беседе с NEWS.ru.
Ашрафова пояснила, что в чернике содержатся антоцианы — пигмент, который оказывает положительное влияние на зрение после воздействия яркого света, а также укрепляет сетчатку и кровеносные сосуды.

Ранее сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребенку, едва не ослепшему от катаракты. Острота зрения школьницы в один момент упала до 0,1 диоптрии.

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#врачи
#зрение
#здоровье
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#ягоды
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В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров
02 декабря 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в медицинские организации Подмосковья с начала года вышли 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В регионе действует широкий перечень мер соцподдержки медиков. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы не только поддерживаем специалистов, устраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено на отдалённых территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров», – уточнил министр.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области для привлечения медицинских кадров в село реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики и семейной медицины, онкологи, неврологи, рентгенологи, представители других специальностей.

Подать заявку можно в кадровой службе своей медицинской организации. Подробно узнать о программе и других мерах поддержки для медицинских специалистов можно на сайте.

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#минздрав мо
#здоровье
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