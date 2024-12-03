Подмосковные врачи спасли от ампутации руку новорождённого мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новорождённому мальчику, появившемуся на свет с почерневшей левой кистью из-за нарушенного в ней кровообращения, спасли конечность врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Кровообращение могло нарушиться из-за тромба в сосуде или обвития запястья пуповиной.
При этом на кисти сохранялся отёк, который продолжал сдавливать сосуды и нервы. В связи с этим было решено провести операцию по рассечению отёчных тканей. Операция прошла успешно, а дальнейшее лечение при помощи специальных мазевых повязок простимулировало регенерацию тканей запястья.
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«Нашей первостепенной задачей было восстановить кровообращение в пораженной кисти и избежать её ампутации. Для этого мы многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами и делали продувание теплым кислородом. Эти консервативные меры помогли стимулировать кровообращение в сосудах конечности. Кисть малыша начинала приобретать розовый цвет», — рассказал лечащий врач ребенка Антон Колобов.
При этом на кисти сохранялся отёк, который продолжал сдавливать сосуды и нервы. В связи с этим было решено провести операцию по рассечению отёчных тканей. Операция прошла успешно, а дальнейшее лечение при помощи специальных мазевых повязок простимулировало регенерацию тканей запястья.
«В конце лечения отек мягких тканей прошёл, кровоснабжение руки полностью восстановилось. Левая рука малыша была спасена», — подытожил Антон Колобов.Сейчас младенца выписали, ему предстоит пройти курс реабилитации, чтобы восстановить двигательную функцию запястья.
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Лев Каштанов