Дзюдоистка Мороз из Подмосковья завоевала медаль всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из подмосковного Ногинска Анастасия Мороз выиграла бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представительница Подмосковья Анастасия Мороз, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов, поднялась на третью ступень пьедестала. Бронзовую награду она разделила со спортсменкой из Санкт-Петербурга Дианой Гагошидзе-Филькиной», — говорится в сообщении.Отмечается, что золотую медаль в этой категории завоевала дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева, а второе место заняла представительница Красноярского края Анастасия Гайдук.
Соревнования по дзюдо среди юниорок до 23 лет проводились в Санкт-Петербурге с 17 по 19 августа, участницами турнира стали более 40 спортсменок из разных регионов России.
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