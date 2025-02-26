«Лидеры останутся те же»: Экс-футболист Сенников дал прогноз на вторую часть чемпионата

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Уже послезавтра, 28 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат Российской премьер-лиги. Свой прогноз на вторую часть турнира дал бывший защитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Сенников.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он отметил, что зимний перерыв в чемпионате и трансферные операции никак не повлияли на шансы ЦСКА выиграть премьер-лигу. Спортсмен считает, что группа лидеров, а именно шестёрка, которую как раз замыкает армейский клуб, не претерпит никаких изменений до конца чемпионата, перестановки возможны только внутри этой группы, где команды, конечно, будут стремиться подняться повыше.
До конца чемпионата всем командам осталось провести по 12 игр. Во главе турнирной таблицы идёт «Краснодар» с 39 очками, опережая по дополнительным показателям «Зенит», набравший столько же баллов. У идущего на третьем месте «Спартака» на два очка меньше. Четвёртыми-пятыми идут «Динамо» и «Локомотив», имеющие в своём активе по 35 очков. Замыкает шестёрку сильнейших, о которой говорил Сенников, ЦСКА (31 очко). Идущий седьмым «Ростов» армейцы опережают сразу на пять очков.
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«"Зенит" и "Краснодар" сильнее остальных команд, но "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" находятся в равных условиях. Сегодня это одинаковые по силам команды. Они могут как выстрелить, так и сыграть средне и даже проиграть аутсайдерам», — сказал Дмитрий Сенников.
До конца чемпионата всем командам осталось провести по 12 игр. Во главе турнирной таблицы идёт «Краснодар» с 39 очками, опережая по дополнительным показателям «Зенит», набравший столько же баллов. У идущего на третьем месте «Спартака» на два очка меньше. Четвёртыми-пятыми идут «Динамо» и «Локомотив», имеющие в своём активе по 35 очков. Замыкает шестёрку сильнейших, о которой говорил Сенников, ЦСКА (31 очко). Идущий седьмым «Ростов» армейцы опережают сразу на пять очков.
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Александр Бойцов