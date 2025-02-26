«Никто не заставлял покупать Гарсию»: Футбольный агент Сафонов оценил трансферную кампанию «Спартака»

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал на тему дальнейших тренерских перспектив Станислава Черчесова, уволенного с поста наставника национальной команды Казахстана. Он считает, что в России специалиста устроит только предложение от клуба, борющегося за первое место.