«Никто не заставлял покупать Гарсию»: Футбольный агент Сафонов оценил трансферную кампанию «Спартака»

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Во время зимней паузы столичный «Спартак» проявлял заметную активность на трансферном рынке. Одно из главных приобретений — нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию — прокомментировал известный футбольный агент Алексей Сафонов.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru он отметил, что не удивлён такой бурной деятельностью скаутской службы и спортивной дирекции столичного клуба. «Спартак» явно ставит перед собой высокие цели, а деньги на покупку футболистов у ЛУКОЙЛа есть, подчеркнул специалист.
Ливый Гарсия стал игроком столичного клуба в начале февраля нынешнего года. Его трансфер стал рекордным в истории «Спартака» — за бывшего игрока клуба АЕК из Афин заплатили около 20 миллионов евро.
Он отметил также, что новичкам, в том числе Гарсии и аргентинцу Пабло Солари, потребуется время на то, чтобы притереться к партнёрам по команде, освоиться в новом коллективе. Что касается рекордных затрат на приобретение Ливая, то оправданы ли они, покажет только игра, считает футбольный агент.
По его мнению, если «Спартак» с такими приобретениями и затратами на них финиширует в чемпионате вне призовой тройки, это однозначно будет провалом. Однако Сафонов считает, что этого не произойдёт. Руководство клуба явно нацелено на большие задачи, а команда под руководством нового главного тренера серба Деяна Станковича явно готова их решать. Об этом говорят хотя бы шесть побед подряд, которыми «Спартак» завершил отрезок чемпионата перед зимней паузой, заключил специалист.
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Ливый Гарсия стал игроком столичного клуба в начале февраля нынешнего года. Его трансфер стал рекордным в истории «Спартака» — за бывшего игрока клуба АЕК из Афин заплатили около 20 миллионов евро.
«Спартак» явно хочет ввязаться в борьбу за золотые медали. Честно говоря, ожидал от них чего-то подобного, потому что у ЛУКОЙЛа деньги есть. Вот если бы, скажем, «Крылья Советов» столько игроков купили, я бы удивился», — сказал Сафонов.
Он отметил также, что новичкам, в том числе Гарсии и аргентинцу Пабло Солари, потребуется время на то, чтобы притереться к партнёрам по команде, освоиться в новом коллективе. Что касается рекордных затрат на приобретение Ливая, то оправданы ли они, покажет только игра, считает футбольный агент.
Переплатили за Гарсию или нет — сложный вопрос. Фернандо и Веллитон, например, стоили заметно дешевле, но при их покупке «Спартак» попал в точку. Игроки стали чуть ли не легендами клуба. В своё время лучшим приобретением «Спартака» был Алекс, болельщики до сих пор вспоминают его. Можно вспомнить хорватского вратаря Стипе Плетикосу, который за копейки перешёл и оставил яркий след в клубе. Футболист стоит ровно столько, сколько заплатили за него. Гарсию никто не заставлял покупать», — справедливо заметил эксперт.
По его мнению, если «Спартак» с такими приобретениями и затратами на них финиширует в чемпионате вне призовой тройки, это однозначно будет провалом. Однако Сафонов считает, что этого не произойдёт. Руководство клуба явно нацелено на большие задачи, а команда под руководством нового главного тренера серба Деяна Станковича явно готова их решать. Об этом говорят хотя бы шесть побед подряд, которыми «Спартак» завершил отрезок чемпионата перед зимней паузой, заключил специалист.
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Александр Бойцов