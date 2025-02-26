«Получит паспорт РФ»: Агент Сафонов оценил переход Зделара в «Зенит» и трансферную кампанию клуба

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В зимнее трансферное окно питерский «Зенит» не отличался такой бурной активностью, как его конкуренты из «Спартака». Тем не менее, команду с берегов Невы пополнили перешедший «на флажке» из ЦСКА серб Саша Зделар и бывший атакующий полузащитник бразильского «Ботафого» Луис Энрике.
Эти приобретения и в целом трансферную политику клуба из Санкт-Петербурга оценил известный футбольный агент Алексей Сафонов. В беседе с порталом Metaratings.ru он отметил, что в нынешнюю зимнюю паузу «Зенит» не только покупал футболистов, но и продавал. Например, команду покинул автор «золотого» гола прошлого чемпионата бразилец Артур. Он стал частью сделки с «Ботафого» по переходу Луиса Энрике. Кроме того, в клуб «Аль-Садд» из Катара, судя по всему, за хорошие деньги, был продан ещё один бразилец Клаудиньо.
Он отметил, что 29-летний футболист — крепкий и надёжный футболист, способный зацементировать середину поля. Даже если он не будет выходить в старте, то как игрок ротации вполне может пригодиться питерскому клубу. Тем более, что всё яснее просматривается перспектива возвращения российских команд на международную арену, а тогда, чтобы рассчитывать на какие-то результаты, просто необходимо иметь по два качественных игрока на каждую позицию, подчеркнул специалист.
О Луисе Энрике агент высказался осторожно. Бразильский полузащитник произвёл хорошее впечатление на сборах, но регулярный чемпионат — это совсем другое. Игроку ещё предстоит пройти адаптацию, заключил Сафонов.
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«Думаю, что серб вскоре получит в Питере российский паспорт, чтобы не считаться легионером», — сказал эксперт, отвечая на вопрос, зачем Зделар нужен «Зениту».
Он отметил, что 29-летний футболист — крепкий и надёжный футболист, способный зацементировать середину поля. Даже если он не будет выходить в старте, то как игрок ротации вполне может пригодиться питерскому клубу. Тем более, что всё яснее просматривается перспектива возвращения российских команд на международную арену, а тогда, чтобы рассчитывать на какие-то результаты, просто необходимо иметь по два качественных игрока на каждую позицию, подчеркнул специалист.
«Что касается того, что «Зенит» никого не приобрёл вместо ушедшего Клаудиньо, то им этого и не нужно. — считает Сафонов. — Бразилец — отличный игрок, но способен хорошо играть только тогда, когда он в настроении. Наш Глушенков более стабилен, практически не уступает Клаудиньо в технике, а в работоспособности — явно превосходит. Так что он вполне способен заменить бразильского олимпийского чемпиона.
О Луисе Энрике агент высказался осторожно. Бразильский полузащитник произвёл хорошее впечатление на сборах, но регулярный чемпионат — это совсем другое. Игроку ещё предстоит пройти адаптацию, заключил Сафонов.
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Александр Бойцов