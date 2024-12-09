Подмосковный лыжник Малов выиграл две медали на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные медали завоевал спортсмен из Московской области Владимир Малов на международных соревнованиях по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» среди мужчин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Владимир Малов стал вторым в олимпийской дисциплине «лыжное двоеборье», которая включает в себя прыжки с трамплина и гонку преследования на десять километров по системе «Гундерсен». Золото в этой дисциплине взял представитель Свердловской области, а бронзовую медаль завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Отмечается, что вторую серебряную медаль Владимир Малов получил по итогам общего зачёта турнира.
Соревнования по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» проходили в Нижнем Тагиле с 6 по 8 декабря, участие в турнире приняли свыше 120 спортсменов из России и Беларуси.
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