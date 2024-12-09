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Подмосковный лыжник Малов выиграл две медали на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две серебряные медали завоевал спортсмен из Московской области Владимир Малов на международных соревнованиях по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» среди мужчин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Владимир Малов стал вторым в олимпийской дисциплине «лыжное двоеборье», которая включает в себя прыжки с трамплина и гонку преследования на десять километров по системе «Гундерсен». Золото в этой дисциплине взял представитель Свердловской области, а бронзовую медаль завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вторую серебряную медаль Владимир Малов получил по итогам общего зачёта турнира.



Соревнования по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» проходили в Нижнем Тагиле с 6 по 8 декабря, участие в турнире приняли свыше 120 спортсменов из России и Беларуси.

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#московская область
#подмосковье
В турнире «Русская матрёшка» в Подмосковье примут участие более 300 спортсменов
09 декабря 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

XV ежегодные международные соревнования по синхронному плаванью «Русская матрёшка» будут проводиться во дворце спорта «Олимпийский» подмосковном Чехове с 11 по 15 декабря, участие в турнире примут свыше 300 мальчиков и девочек в возрасте до тринадцати лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в следующих категориях: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби», — говорится в сообщении.
«Русская матрёшка» является уникальным турниром с многолетней историей и традициями. Идея его создания принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, президенту Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся с 2008 года.

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#минспорта мо
#синхронное плавание
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#соревнования
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Тренер Исмаилов: Волкова засудили в бою с Ганом
09 декабря 2024, 12:12

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Профессиональный тренер Рамазан Исмаилов оценил бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана, отметив, что последнего явно засудили. По его словам, при первых двух относительно равных раундов, Волков однозначно одержал победу в третьем.
«Засудили Волкова. Чуть-чуть Александр был лучше. Первые два раунда близкие. Могли дать в любую сторону. Их надо пересмотреть и проанализировать. При всех равных прочих, третий раунд в анализе не нуждается. Волков забрал уверенно. Доминировал и наносил удары, вплоть до гонга находился сверху. Поэтому должна была быть победа Волкова», — поделился тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.
В то же время президент ММА World Виктор Дроздов рассказал, как учреждение его организации помогло справиться с проблемой, когда множество спортсменов, лишившись стимула оставаться в любителях, принялись форсировать переход в профессионалы. В беседе с RT он пояснил, что благодаря этому россияне теперь могут состязаться на чемпионатах и первенствах мира.
«По их итогам бойцам будут присваиваться детский, юношеский и взрослый разряды, звания. Потом они будут переходить в профи, получать признание, славу», — рассказал он.
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#интервью
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На старт мандаринового забега в Королёве вышли около 300 участников
09 декабря 2024, 12:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Около 300 человек стали участниками мандаринового забега, прошедшего в минувшие выходные в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Весёлый и вкусный предновогодний забег организовал городской молодёжный центр «Космос» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Мероприятие началось с разминки у эко-сцены. Там собрались около 300 любителей бега из Королёва и соседних городов. Вместе с волонтёрами они станцевали под энергичную музыку. Затем участники забега вышли на старт и пробежали по общественному пространству с новогодними огнями», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в этом году самому молодому участнику было полгода. Его привели родители, и вместе с ними он проехал весь путь в коляске. На финише участников забега угощали мандаринами и горячим безалкогольным глинтвейном.

Забег проводился в Королёве в третий раз и уже стал семейным. Всего же в муниципалитете в рамках губернаторского проекта запланировано более 300 новогодних мероприятий.

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Президент MMA World Дроздов: в 2025 году покажем всем, что у спорта нет границ
09 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/maria zheleznova

Президент MMA World Виктор Дроздов заявил, что в 2025 году его организация покажет миру, что спорт не имеет границ. По его словам, определяющим событием для учреждения MMA World стал отказ от приглашения россиян на международные турниры.
«Нас перестали приглашать на международные турниры, а через два года предложили выступить, но без флага и гимна. Со мной связался лично президент IMMAF Керрит Браун, но я ответил на его предложение категоричным отказом. У нас есть родина, у нас есть Россия. И мы будем соревноваться исключительно с триколором. Данное решение было принято единогласно по итогам собрания членов федерации, президиума», — пояснил он в интервью RT.
Тем временем возвращение российских спортсменов на международную арену своей главной задачей как советника министра спорта РФ назвал комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что у него есть связи с людьми на Западе, которые формируют общественную повестку.
«Самое главное – это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе», — рассказал Губерниев.
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Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ
Агент Дементьев: Шестеркин является сильнейшим вратарем в НХЛ
09 декабря 2024, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Игорь Шестеркин является сильнейшим вратарем в НХЛ на данный момент, потому он достоин самого дорогого контракта в истории лиги. Об этом заявил хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, таким достижением спортсмен пробивает дорогу для молодых вратарей.
«Шестеркин, по-настоящему, является сильнейшим вратарем на текущий момент в НХЛ. Игорь достоин такого контракта. Я очень рад, что он его заключил на такой долгий срок и с такой структурой — просто молодец. Поэтому он пробивает дорогу для остальных наших молодых вратарей, которые растут в России или подписали новые контракты», — рассказал агент в интервью Metaratings.ru.
Напомним, российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился с клубом о продлении контракта на 8 лет со средней годовой зарплатой в 11,5-12 миллионов долларов, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон около 10,5 миллионов долларов.

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#нхл
#интервью
#хоккей
#спорт
#контракт
#зарплата
#рекорд
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Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
Терещенко: у петербургского СКА в обороне бардак
09 декабря 2024, 11:15

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко оценил игру петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ, сравнив клуб с другими участниками. По его словам, проблемой команды является «бардак в обороне».
«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат. СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже. Вот вам и ответ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут присутствовать на играх российского нападающего Александра Овечкина, когда тот забросит 890 шайбю
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.

Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что Овечкину по силам забросить и четыре шайбы в одной игре.

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#нхл
#хоккей
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Биатлонистки из Подмосковья выиграли призовые места в масс-старте на этапе Кубка России
09 декабря 2024, 10:13

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительницы Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина выиграли золотую и бронзовую награды в женском масс-старте на 12 километров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей показать лучшее время гонки. Второе место заняла Светлана Миронова из Свердловской области, которая допустила два промаха и отстала от победительницы на 8,6 секунды.

Замкнула тройку призёров Полина Шевнина. На четвёртом огневом рубеже спортсменка допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полине удалось сократить отставание до 12,9 секунды и занять третье место.

Женский масс-старт на 12 километров прошёл 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#турнир
#медаль
#соревнования
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Подмосковная бобслеистка стала победительницей первенства России
09 декабря 2024, 09:56

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Нина Клименко завоевала золотые и серебряные медали на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка заняла первое место в соревнованиях двухместных экипажей, выступая вместе с Алёной Анисимовой из Республики Башкортостан. Второе место заняли представительницы Москвы, а бронзовая медаль досталась тандему из Краснодарского края.

Кроме того, бобслеистка из Подмосковья выиграла серебряную медаль в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.

Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в Сочи. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#первенство
#турнир
#медаль
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В Кашире прошёл праздник в честь 15-летия Федерации бокса и кикбоксинга
09 декабря 2024, 09:24

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городском округе Кашира прошел масштабный спортивный праздник, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы (ФБКК), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Почетными гостями мероприятия стали глава округа Михаил Шувалов, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, чемпион мира по боксу по версии WBA Федор Чудинов, многократный победитель чемпионатов России и мировых турниров по кикбоксингу Александр Липовой, обладатель двух орденов мужества Алексей Кузьмин и депутат Совета депутатов Дагестана Хабиб Магомедов.

Как отметил президент ФБКК и депутат Совета депутатов Каширы Евгений Пешков, спортивный турнир организован в поддержку участников СВО. Кроме того, оно направлено на популяризацию здорового образа жизни и развитие культуры боевых искусств в регионе.

На ринге состоялись поединки между боксёрами из Каширы и приглашёнными спортсменами. Зрители также смогли попробовать свои силы на ринге.
«В сегодняшних соревнованиях не было проигравших. Все, кто вышел на ринг сегодня, — победители», — отметил Пешков.
В мероприятии приняли участие кавер-группировка «Оркестр Че Гевары», ROBBYL, Самуэль.

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

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