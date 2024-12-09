В турнире «Русская матрёшка» в Подмосковье примут участие более 300 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
XV ежегодные международные соревнования по синхронному плаванью «Русская матрёшка» будут проводиться во дворце спорта «Олимпийский» подмосковном Чехове с 11 по 15 декабря, участие в турнире примут свыше 300 мальчиков и девочек в возрасте до тринадцати лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в следующих категориях: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби», — говорится в сообщении.«Русская матрёшка» является уникальным турниром с многолетней историей и традициями. Идея его создания принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, президенту Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся с 2008 года.
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