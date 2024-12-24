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Единоборцы из Подмосковья завоевали четыре медали на молодёжном чемпионате СНГ

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на молодёжном чемпионате СНГ по восточному боевому единоборству, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.


«Золотые медали соревнований завоевали представители Подмосковья Байтур Ирисалиев и Артем Литвиенко, выступавшие в категории «юноши 12-14 лет». Кроме того, участвующий в турнире в той же категории Михаил Колобов из Московской области выиграл бронзовую награду. А серебряную медаль в копилку подмосковной сборной принесла Алина Кочкина, выступавшая в категории «юниорки (15-17 лет)», — говорится в сообщении.
Молодёжный чемпионат СНГ по восточному боевому единоборству проходил в Минске с 20 по 22 декабря. Участниками соревнований стали более 540 спортсменов из России, Молдавии, Белоруссии, а также из Польши и Алжира.

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#московская область
#подмосковье
В Подмосковье в новогодние праздники покажут шоу команды фристайл-мотокросса
24 декабря 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители и гости Московской смогут посмотреть в дни новогодних каникул выступления команды FMX13 под руководством уроженца Коломны Алексея Колесникова. Шоу пройдёт в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Зрителей ждёт профессиональное мотофристайл-шоу от самой титулованной команды страны. В программе – три блока по фристайл-мотокроссу и сальто на багги, которое выполняют всего четыре человека в мире. Паузы между сетами заполнят выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выступления запланированы в восьми муниципалитетах. 30 декабря они пройдут в Орехово-Зуеве, 2 января – в Кашире, 3 января – в Одинцовском городском округе, 4 января – в Подольске, 5 января – в Химках, 6 января – в Балашихе, 7 января – в Люберцах, а 8 января – в Пушкинском округе.
Начало выступлений – в 14 часов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

За информацией о мотофристайл-шоу можно следить на сайтах администраций городских округов, а также на информационном туристическом портале Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Спортсмены из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на Кубке России по фехтованию
24 декабря 2024, 16:28

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выиграли две бронзовые медали на Кубке России по фехтованию среди шпажистов. Седьмой и восьмой дни Кубка России принесли сборной Подмосковья две бронзовые медали в командных соревнованиях среди шпажистов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Женская сборная Московской области, состоящая из Анастасии Балягиной, Татьяны Гудковой, Анастасии Солдатовой и Кристины Ясинской, заняла третье место на Кубке России по фехтованию.

Золотые и серебряные медали завоевали спортсменки из Москвы и Самарской области соответственно. Стоит отметить, что подмосковная команда уступила столичным соперницам всего один удар в полуфинальной встрече.

За призы Кубка России среди женщин в дисциплине «шпага» соревновались 24 команды, включая сборную Киргизии.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области


Мужская команда шпажистов также заняла третье место. В её состав входят Георгий Бруев, Владимир Толасов, Дмитрий Швелидзе и Михаил Казьмин. Первое и второе места достались московским спортсменам.

На мужских соревнованиях участвовало 25 команд, в том числе сборные Белоруссии и Киргизии.

Подмосковные спортсменки также завоевали две бронзовые медали в четвёртый день Кубка России по фехтованию в личном и командном первенствах. Таким образом, в копилке сборной региона теперь четыре бронзовые медали.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С 18 по 26 декабря 2024 года в Смоленске проходит Кубок России по фехтованию. Турнир имеет большое значение для российских спортсменов и традиционно привлекает сильнейших участников.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».

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Наставник из Мытищ Скрипачёв назван лучшим тренером года в России
24 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Специалист из Мытищ Борис Скрипачёв признан лучшим тренером года. Такое решение приняли участники конференции Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Борис Наумович Скрипачёв работает тренером-преподавателем отделения всестилевого карате спортшколы ЦДЮС. В этом году он стал первым в истории этого вида спорта заслуженным тренером России. Его воспитанники – неоднократные победители соревнований регионального, всероссийского и международного уровней», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, недавно ученицы Скрипачёв успешно выступили на чемпионате мира в Орле. Мария Колесникова и Анна Серых завоевали два золота.

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#московская область
#тренер
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Top Dog обвинили в необъективном судействе
Кулачник Ионов обвинил организацию Top Dog в необъективном судействе
24 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Кулачный боец Игорь «Имеля» Ионов обвинил организацию Top Dog в необъективном судействе. По его словам, после последнего боя у него возникли сомнения, стоит продолжать выступать на этой площадке.
«Не знаю, если ли смысл в организации Top Dog, когда главный рефери Сиденко. Не знаю, если ли смысл оставаться в Top Dog, когда так судят? Главный судья предвзято относится и бьет после боя. Если бы я проиграл бой, я бы признал», — посетовал боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в субботу, 21 декабря, в Москве состоялся турнир Top Dog 33. На нем прошел бой Олега Фомичева и Игоря Ионова, который проиграл по итогам пяти раундов. Под конец мероприятия зрители стали освистывать победителя, выражая поддержку «Имеле».

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#борьба
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Титов: без России международная гимнастика бедная и блеклая
24 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/sportpoint

Без России международная гимнастика выглядит бедно и блекло, заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов. По его словам, эта спортивная дисциплина в стране стала лишь лучше за 2024 год.
«Она становится лучше, в ней появляются новые люди. Происходит естественный процесс смены спортсменов сборной, но в целом я считаю нашу гимнастику очень перспективной. Без России международная гимнастика бедная и блеклая. И художественная, и спортивная. Все это прекрасно понимают», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, недавно стало известно, что России разрешили участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года. Однако для этого они должны будут получить специальные допуски, а также выступать без флага и гимна России.

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#спорт
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Глава RCC о конфликте Федора Емельяненко и Александра Шлеменко: бой маловероятен
24 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/maria zheleznova

Глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, бой между ними маловероятен.
«Мне не особо нравится, когда два таких фундаментальных бойца для российских ММА не могут что-то поделить. Конфликт разрешится, но не хотелось бы его разрешать в клетке. Их бой маловероятен», — пояснил Клименко в интервью MMA.Metaratings.ru.
Глава лиги также раскрыл, что Шлеменко связывался с ним и интересовался, можно ли организовать такой бой. Однако Клименко отказался, отметив, что это не тот поединок, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.
«Зачем решать конфликты так, когда можно прийти к общему знаменателю, созвониться и решить все вопросы», — подчеркнул он.
Напомним, что 14 декабря на турнире RCC 21 Александр Шлеменко одержал победу над Анатолием Токовым раздельным решением судей. Перед боем и после него «Шторм» с негативом высказался про команду Fedor Team, которая вылилась во взаимные упреки с Федором Емельяненко.

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#бокс
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«Лед тронулся»: гендиректор ЦСКА о российском футболе и международной арене
24 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/FotografieLink

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лед тронулся и есть основания говорить, что произойдут положительные изменения в вопросе возвращения российских футболистов на международную арену. По его словам, хоть и подобные вопросы сродни гаданию на кофейной гуще, он полагает, что «подвижки» в этом направлении следует ждать в 2025 году.
«Я общаюсь с коллегами из УЕФА, вхожу в комитет по лицензированию — вижу, насколько меняется риторика, отношение к ситуации в целом. Полагаю, потихонечку лед тронулся. Основания, чтобы говорить, что произойдут изменения в лучшую сторону, есть», — поделился Бабаев в беседе с «РБ Спорт».
Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. Споры возникли также насчет пунктов о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.

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Каширянки завоевали награды турнира по стрельбе из пневматической винтовки
24 декабря 2024, 11:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две представительницы городского округа Каширы заняли призовые места на открытом турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящённом Дню Героев Отечества, соревнования проводились в Климовске округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В команде Каширы выступали десять человек. Стрельба велась с дистанции десять метров из положения сидя (стоя) по спортивным мишеням. По итогам турнира каширянка Полина Шурмина заняла второе место в категории «девочки 2011-2013 годов рождения», а Елизавета Сас — третье место в категории «женщины 2007 года рождения и старше», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кроме того, ещё одна представительница Каширы — Ольга Медведева — заняла почётное четвёртое место в возрастной группе «девушки 2008-2010 годов рождения».

Победителям вручили медали, кубки и грамоты.

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#спорт
#кашира
#стрельба
#награды
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Велосипедистка Ушакова из Подмосковья взяла медаль международных соревнований
24 декабря 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова выиграла серебряную медаль на финальном этапе «Ипподром» международной серия ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александра Ушакова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «велокросс». Золотую медаль в этом заезде завоевала представительница Чувашии, а бронзу — спортсменка из Удмуртии», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что это уже третья серебряная медаль Александры Ушаковой на этом турнире — первые две она завоевала на втором и третьем этапах.

Этап «Ипподром» международной серии ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов проводился в столице Адыгеи Майкопе 21-22 декабря.

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#московская область
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