Единоборцы из Подмосковья завоевали четыре медали на молодёжном чемпионате СНГ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на молодёжном чемпионате СНГ по восточному боевому единоборству, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотые медали соревнований завоевали представители Подмосковья Байтур Ирисалиев и Артем Литвиенко, выступавшие в категории «юноши 12-14 лет». Кроме того, участвующий в турнире в той же категории Михаил Колобов из Московской области выиграл бронзовую награду. А серебряную медаль в копилку подмосковной сборной принесла Алина Кочкина, выступавшая в категории «юниорки (15-17 лет)», — говорится в сообщении.Молодёжный чемпионат СНГ по восточному боевому единоборству проходил в Минске с 20 по 22 декабря. Участниками соревнований стали более 540 спортсменов из России, Молдавии, Белоруссии, а также из Польши и Алжира.
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