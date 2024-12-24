Спортсмены из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на Кубке России по фехтованию

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области выиграли две бронзовые медали на Кубке России по фехтованию среди шпажистов. Седьмой и восьмой дни Кубка России принесли сборной Подмосковья две бронзовые медали в командных соревнованиях среди шпажистов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Женская сборная Московской области, состоящая из Анастасии Балягиной, Татьяны Гудковой, Анастасии Солдатовой и Кристины Ясинской, заняла третье место на Кубке России по фехтованию.
Золотые и серебряные медали завоевали спортсменки из Москвы и Самарской области соответственно. Стоит отметить, что подмосковная команда уступила столичным соперницам всего один удар в полуфинальной встрече.
За призы Кубка России среди женщин в дисциплине «шпага» соревновались 24 команды, включая сборную Киргизии.
Мужская команда шпажистов также заняла третье место. В её состав входят Георгий Бруев, Владимир Толасов, Дмитрий Швелидзе и Михаил Казьмин. Первое и второе места достались московским спортсменам.
На мужских соревнованиях участвовало 25 команд, в том числе сборные Белоруссии и Киргизии.
Подмосковные спортсменки также завоевали две бронзовые медали в четвёртый день Кубка России по фехтованию в личном и командном первенствах. Таким образом, в копилке сборной региона теперь четыре бронзовые медали.
С 18 по 26 декабря 2024 года в Смоленске проходит Кубок России по фехтованию. Турнир имеет большое значение для российских спортсменов и традиционно привлекает сильнейших участников.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
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Золотые и серебряные медали завоевали спортсменки из Москвы и Самарской области соответственно. Стоит отметить, что подмосковная команда уступила столичным соперницам всего один удар в полуфинальной встрече.
За призы Кубка России среди женщин в дисциплине «шпага» соревновались 24 команды, включая сборную Киргизии.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Мужская команда шпажистов также заняла третье место. В её состав входят Георгий Бруев, Владимир Толасов, Дмитрий Швелидзе и Михаил Казьмин. Первое и второе места достались московским спортсменам.
На мужских соревнованиях участвовало 25 команд, в том числе сборные Белоруссии и Киргизии.
Подмосковные спортсменки также завоевали две бронзовые медали в четвёртый день Кубка России по фехтованию в личном и командном первенствах. Таким образом, в копилке сборной региона теперь четыре бронзовые медали.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
С 18 по 26 декабря 2024 года в Смоленске проходит Кубок России по фехтованию. Турнир имеет большое значение для российских спортсменов и традиционно привлекает сильнейших участников.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
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Дайана Хусинова