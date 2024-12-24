Наставник из Мытищ Скрипачёв назван лучшим тренером года в России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Специалист из Мытищ Борис Скрипачёв признан лучшим тренером года. Такое решение приняли участники конференции Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Борис Наумович Скрипачёв работает тренером-преподавателем отделения всестилевого карате спортшколы ЦДЮС. В этом году он стал первым в истории этого вида спорта заслуженным тренером России. Его воспитанники – неоднократные победители соревнований регионального, всероссийского и международного уровней», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, недавно ученицы Скрипачёв успешно выступили на чемпионате мира в Орле. Мария Колесникова и Анна Серых завоевали два золота.
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