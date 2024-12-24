В Подмосковье в новогодние праздники покажут шоу команды фристайл-мотокросса

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Жители и гости Московской смогут посмотреть в дни новогодних каникул выступления команды FMX13 под руководством уроженца Коломны Алексея Колесникова. Шоу пройдёт в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Зрителей ждёт профессиональное мотофристайл-шоу от самой титулованной команды страны. В программе – три блока по фристайл-мотокроссу и сальто на багги, которое выполняют всего четыре человека в мире. Паузы между сетами заполнят выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выступления запланированы в восьми муниципалитетах. 30 декабря они пройдут в Орехово-Зуеве, 2 января – в Кашире, 3 января – в Одинцовском городском округе, 4 января – в Подольске, 5 января – в Химках, 6 января – в Балашихе, 7 января – в Люберцах, а 8 января – в Пушкинском округе.
Начало выступлений – в 14 часов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
За информацией о мотофристайл-шоу можно следить на сайтах администраций городских округов, а также на информационном туристическом портале Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
Спортсмены из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на Кубке России по фехтованию
Наставник из Мытищ Скрипачёв назван лучшим тренером года в России
Каширянки завоевали награды турнира по стрельбе из пневматической винтовки
Лора Луганская