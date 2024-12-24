В Подмосковье в новогодние праздники покажут шоу команды фристайл-мотокросса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лед тронулся и есть основания говорить, что произойдут положительные изменения в вопросе возвращения российских футболистов на международную арену. По его словам, хоть и подобные вопросы сродни гаданию на кофейной гуще, он полагает, что «подвижки» в этом направлении следует ждать в 2025 году.