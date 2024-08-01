Единственный российский пловец на Олимпиаде Сомов завершил выступления

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Единственный представитель России в плавательных дисциплинах Евгений Сомов завершил выступления на Олимпиаде в Париже. Он не смог пробиться в полуфинал в плавании вольным стилем на 50 метров.
Сомов был первым россиянином, вышедшим на старт соревнований в рамках Олимпийских игр. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом он занял 13-е место и пробился в полуфинал. Однако в финал ему выйти не удалось, во втором заплыве он уступил собственному результату на предварительной стадии и не попал в восьмёрку, которая разыграла медали.
Изначально предполагалось, что Сомов выступит только на этой дистанции, но он заявился ещё на 50 метров кролем. Здесь 25-летнему спортсмену, живущему и и тренирующемуся в США, не удалось преодолеть предварительную стадию. Таким образом, Сомов, вслед за теннисистами-одиночниками и велосипедистами, отправляется домой.
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Александр Бойцов