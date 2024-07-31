Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже

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Первая ракетка России Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Париже.
Отмечается, что турнир проходил на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». В матче третьего раунда с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Игра длилась 1 час 40 минут.
До этого матча Медведев выиграл все семь личных встреч с канадцем, при этом теннисисты впервые провели матч между собой на грунте.
Следующим матчем Оже-Альяссимы станет встреча с норвежцем Каспером Руудом и игроком из Аргентины Франсиско Черундоло. По итогам этой игры станет понятно, кто выйдет в 1/2 финала соревнований.
Олимпийские игры-2024 стартовали в Париже 26 июля. Они продлятся до 11 августа. В играх принимают решения 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. По решению МОК им был предоставлен нейтральный статус, они выступают без флага и гимна, их результаты не отображаются в общей медальной таблице.
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До этого матча Медведев выиграл все семь личных встреч с канадцем, при этом теннисисты впервые провели матч между собой на грунте.
Следующим матчем Оже-Альяссимы станет встреча с норвежцем Каспером Руудом и игроком из Аргентины Франсиско Черундоло. По итогам этой игры станет понятно, кто выйдет в 1/2 финала соревнований.
Олимпийские игры-2024 стартовали в Париже 26 июля. Они продлятся до 11 августа. В играх принимают решения 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. По решению МОК им был предоставлен нейтральный статус, они выступают без флага и гимна, их результаты не отображаются в общей медальной таблице.
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Анастасия Чинкова