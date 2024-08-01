В Париже показали флаг России и рекорд пловчихи Чикуновой: она прокомментировала

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus
Во время соревнований в рамках Олимпийских игр во Франции спортсменам продемонстрировали рекорд 2023 года Евгении Чикуновой, передает Матч.ТВ. Рядом с показателем был российский флаг. Спортсменка прокомментировала ситуацию.
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова прокомментировала появление ее мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом с флагом России в трансляции Олимпиады в Париже.
В среду, перед стартом квалификационного заплыва на эту дистанцию, на экране трансляции было показано достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года с результатом 2 минуты 17,55 секунды. В графике рядом с ее именем был размещен флаг России.
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В среду, перед стартом квалификационного заплыва на эту дистанцию, на экране трансляции было показано достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года с результатом 2 минуты 17,55 секунды. В графике рядом с ее именем был размещен флаг России.
«Приятно, но я и не думала, что может быть как-то по-другому, рекорд ратифицирован официально», отреагировала на это событие российская пловчиха-рекордсменка.Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, и на Играх выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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Елена Перлова