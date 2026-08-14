Эдуард Мор опасается, что «Локомотив» потеряет команду, завоевавшую бронзу в прошлом сезоне
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что его сильно беспокоит ситуация в московском «Локомотиве» на фоне ухода лидеров команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По мнению эксперта, клуб рискует потерять тот состав и стиль игры, благодаря которым железнодорожники недавно завоевали бронзовые медали РПЛ.
Мор отметил, что в прошлом сезоне за «Локомотив» выступало много российских футболистов, часть из которых вызывалась в сборную. Теперь, по его словам, существуют серьёзные опасения, что команду ждут значительные изменения. Эксперт призвал руководство клуба активнее работать на трансферном рынке и усиливать состав.
После трёх туров нового сезона «Локомотив» набрал два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. Уже сегодня, 14 августа, москвичи проведут выездной матч четвёртого тура против «Оренбурга». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.
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