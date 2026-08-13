Экс-защитник сборной России назвал «Зенит», «Динамо» и «Спартак» сопоставимыми по силе
Гранат не считает «Зенит» фаворитом в матчах с «Динамо» и «Спартаком»
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. По мнению экс-футболиста, петербургский клуб пока нельзя считать явным фаворитом на фоне других ведущих команд лиги. Об этом сообщает Metaratings.ru.
«Зенит» после трёх туров набрал шесть очков и находится на втором месте в турнирной таблице. Однако Гранат считает, что по уровню игры команда не имеет существенного преимущества перед главными конкурентами.
«"Зениту" будут мешать как "Спартак" с "Краснодаром", так и "Динамо" с ЦСКА. Все эти команды сейчас находятся примерно на одном уровне. Нельзя выделить "Зенит" на фоне других топ-клубов, он мало чем от них отличается», — заявил Гранат.Отдельно бывший футболист оценил предстоящие встречи петербуржцев с московскими «Динамо» и «Спартаком». По его мнению, эти матчи станут серьёзной проверкой для команды и заранее отдавать ей статус фаворита не стоит.
«"Зенит" нельзя назвать фаворитом в матчах с "Динамо" и "Спартаком". Это три почти одинаковые по силе команды. К тому же для всех из них эти соперничества принципиальные», — отметил Гранат.При этом борьба за чемпионство только набирает обороты, поэтому положение команд в верхней части таблицы ещё может неоднократно измениться. Гранат считает, что «Зениту» предстоит выдержать серьёзную конкуренцию со стороны других претендентов на титул.