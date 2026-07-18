«Могут отскочить»: Экс-глава «Локомотива» назвал главную слабость Аргентины
Экс-глава «Локомотива» Геркус: Испания в большей степени фаворит, чем Аргентина
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о финале чемпионата мира-2026, в котором встретятся Испания и Аргентина.
В беседе с Metaratings.ru спортивный менеджер заявил, что Испания обладает чуть большими шансами на победу.
«Они показывают системный и структурный футбол. Аргентина четыре раза подряд отскакивала, проигрывая в счёте. Возможно, они и в пятый, и в десятый раз отскочат. Понятно, что есть удача, настойчивость и характер, но они регулярно пропускали первыми и оказывались в роли догоняющих. Испания в этом смысле спокойнее», — отметил Геркус.Финал пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В матче за бронзу 19 июля на арене «Хард Рок» в Майами встретятся Франция и Англия. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.