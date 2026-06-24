«Его приобретение будет удачной сделкой»: Юрий Ковтун о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»

24 июня 2026, 12:34

Юрий Ковтун высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в состав «красно-белых»

Фото: iStock/ master1305

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Юрий Ковтун поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в состав московских «гладиаторов». В целом эксперт положительно смотрит на перспективную сделку.





Ранее Metaratings.ru сообщил, что спортивный блок «Спартака» заинтересован в приобретении Даку. В составе «Рубина» игрок провел 78 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.





«Даку — нападающий, который нужен «Спартаку». Ему не понадобится время для адаптации к РПЛ. В «Рубине» он себя отлично проявил. По стилю и по характеристикам он подходит «красно-белым». Его приобретение будет удачной сделкой», — сказал Ковтун в беседе Metaratings.ru.