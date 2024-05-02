Егор Башкатов возглавил воскресенский хоккейный клуб «Химик»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Новым главным тренером хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стал Егор Башкатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Башкатов – призёр чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных СССР. Выступал за столичный ЦСКА, свердловский «Автомобилист», ярославское «Торпедо», питерский СКА, ХК МВД, хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а также за австрийский «Вена Кэпиталс» и «Ганновер» из Германии», – говорится в сообщении.Тренерскую карьеру Егор Башкатов начал в 2010 году в качестве старшего тренера питерской команды «Серебряные Львы». В 2015-м возглавил «Алмаз» и помог команде выиграть бронзовые награды сезона 2016/2017. С «Динамо» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок Петрова. В сезоне 2022-2023 был тренером московского «Спартака». А минувший сезон занимал пост главного тренера череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.
Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о намерении в следующем сезоне возглавить другую команду.
Воскресенский «Химик» под руководством Гришина стал обладателем Кубка Петрова сезона 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.
ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».
Читайте также:
Воскресенский «Химик» сменит главного тренера
Подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия»
Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
Лора Луганская