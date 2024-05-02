Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Юные подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главное спортивное пространство «Спортивная Россия» открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звёзд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ
Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
«Чеховские медведи» обыграли питерский «Зенит» в полуфинале Суперлиги
Женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы по боксу
«В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
«Чеховские медведи» обыграли питерский «Зенит» в полуфинале Суперлиги
Женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы по боксу
Мира Полтева