Воскресенский «Химик» сменит главного тренера

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Игорь Гришин покидает поста главного тренера хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам о планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его. На будущей неделе встретимся с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не стало неожиданным – мы думали, что это возможно», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.ХК «Химик» – фарм‑клуб московского «Спартака». Под руководством Гришина в сезоне 2022/2023 он завоевал Кубок Петрова. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.
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