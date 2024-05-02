Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Юношеская сборная региона выиграла соревнования по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При этом лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.
Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.
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Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.
«Стальная воля» – первый в мире турнир футболистов такого количества категорий инвалидности. Эти соревнования – инструмент социальной и физической реабилитации, интеграции в общество футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводятся третий год подряд. В прошлом году их участниками стали 2,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.Всероссийский фестиваль проходил на Федеральной территории «Сириус». В этом году в нём участвовали команды из 31 региона. Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.
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Лора Луганская