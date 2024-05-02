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Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»

02 мая 2024, 14:38
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Юношеская сборная региона выиграла соревнования по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При этом лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.

Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.


«Стальная воля» – первый в мире турнир футболистов такого количества категорий инвалидности. Эти соревнования – инструмент социальной и физической реабилитации, интеграции в общество футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводятся третий год подряд. В прошлом году их участниками стали 2,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Всероссийский фестиваль проходил на Федеральной территории «Сириус». В этом году в нём участвовали команды из 31 региона. Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.

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#подмосковье
#московская область
Подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия»
02 мая 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юные подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главное спортивное пространство «Спортивная Россия» открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звёзд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ

«В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.

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В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев
02 мая 2024, 13:28

Фото: iStock/trofimich

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, у него остановилось во сне сердце.

Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он стал заниматься кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. Тренировался он у легендарного тренера Тараса Кияшко.

У спортсмена осталось трое детей. Похоронят его в Астрахани.

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«Чеховские медведи» обыграли питерский «Зенит» в полуфинале Суперлиги
02 мая 2024, 11:04

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» одержали первую победу в полуфинале Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первая полуфинальная игра «Чеховских медведей» прошла 1 мая на домашней арене соперников в Санкт-Петербурге.

«Борьбу за выход в финал чеховский гандбольный клуб начал с победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Итог встречи 29:24 в пользу команды из Московской области. Кроме этого, лучшим игроком и бомбардиром матча был признан подмосковный Александр Ермаков, который забросил восемь мячей в ворота «Зенита», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что следующая игра состоится 8 мая в Чехове на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.

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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли
Прокуратура: дело форварда «Спартака» Промеса о ДТП в Дубае закрыли
01 мая 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Прокуратура Дубая сообщила, что дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае было закрыто, передает РИА Новости.
В настоящее время Промес ждет решения по своей экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум по обвинению в местном правонарушении, а именно ДТП. Позднее он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов.

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#нидерланды
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Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
Президент Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
30 апреля 2024, 14:57

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам своей страны, которые планируют участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает BELTA.
Лукашенко призвал спортсменов, отправляющихся на Игры в статусе нейтральных участников, «набить им морду». Он подчеркнул, что решение об участии в Олимпиаде остается за спортсменами.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил 25 апреля, что Россия не будет вводить санкции против своих спортсменов за участие в ОИ-2024. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение спортсменов.

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных участников по решению Международного олимпийского комитета.

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Подмосковные регбисты стали победителями в двух турнирах
29 апреля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные команды стали победителями в двух турнирах по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Весенний Кубок» среди девушек до 18 лет и межрегиональный турнир «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек до 15 лет проходили с 26 по 28 апреля в Долгопрудном.

В соревнованиях приняли участие порядка 24 команд разного возраста.

«Сборная Московской области стали обладателями золота «Весенний Кубок». В рамках межрегионального турнира за победу боролись 10 команд. Золотыми призерами стали хозяйки соревнований – команда «Соколы» из Долгопрудного», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что женская команда СШОР по игровым видам спорта Московской области стала бронзовым призёром.

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#подмосковье
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Пять медалей завоевали представители Подмосковья на чемпионате Европы по боксу
29 апреля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные боксеры на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат Европы среди мужчин и женщин по боксу проходил с 18 по 28 апреля 2024 года в Белграде.

«Золото соревнований среди женщин завоевали спортсменка из Домодедова Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 кг и Дарима Сандакова в весовой категории до 70 кг из Дмитрова. Серебряными призерами стали еще одна домодедовская спортсменка Елена Бабичева в категории до 63 кг и химчанка Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг. Также подмосковный боксер Дмитрий Двали из Балашихи завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 54 кг», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что благодаря Московской области сборная России завоевала три золотые и семь серебряных медалей у женщин и восемь золотых и по одной серебряной и бронзовой медали у мужчин.

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#сборная россии
#бокс
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Женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы по боксу
28 апреля 2024, 00:37

Фото: iStock/FOTOKITA

Женская сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу в Белграде, передает Lenta.ru.
На турнире национальная команда выиграла три поединка. Юлия Чумгалакова завоевала золотые медали в весе до 48 кг, Дарима Сандакова я – в весе до 70 кг, Елена Гапешина я – в весе до 81 кг. Семь россиянок также завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Чумгалаковой был выключен гимн России. Болельщики на трибунах допевали гимн без музыки.

Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, когда завершатся соревнования среди женщин. Россияне выступают на этом турнире под национальным флагом и в сопровождении гимна.

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#медали
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Щёлковский спортсмен Илясов выиграл этап Кубка мира по шашкам-64
27 апреля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник школы олимпийского резерва из Щёлкова Иван Илясов выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подмосковный спортсмен победил 12 международных гроссмейстеров и уверенно финишировал на первом месте. Результата такого уровня на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин представители Московской области ранее не добивались, отметили в министерстве.
«Это достижение подняло престиж российских шашек на международном уровне и вдохновило молодых спортсменов на достижение новых высот. Горжусь таким выдающимся спортсменом! Поздравляю Ивана и его тренера Сергея Парфёнова с победой мирового масштаба», – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Этап Кубка мира проходил в турецком Кемере. В турнире участвовали 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.

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