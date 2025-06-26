Егор Демин стал первым баскетболистом из России, выбранным в топ-10 драфта НБА
Баскетболист Егор Демин стал первым россиянином, которого выбрали в топ-10 драфта НБА. Трансляция мероприятия ведется на телеканале ESPN.
Демин был выбран под восьмым номером драфта в команду «Бруклин Нетс». Баскетболист является разыгрывающим защитником и уже стал самым высоким игроком в истории драфта на данной позиции. Заявленный рост спортсмена — 206 сантиметров.
Фанаты НБА называют «Бруклин Нетс» самой русской командой ассоциации. Клуб известен тем, что еще в 2009 году миллиардер Михаил Прохоров стал владельцем команды. К тому же за «Бруклин Нетс» уже выступали баскетболисты из России. В их числе Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.
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