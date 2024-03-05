Егорьевские футболисты стали победителями Мемориала Бориса Левина-Когана

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В турнире принимали участие футболисты 2010 года рождения. В финальном матче воспитанники Спортивного училища № 5 из Егорьевска, сразились с хозяевами соревнований из СШОР «Зенит». На протяжении всей игры команды перехватывали инициативу, однако к финальному свистку егорьевцы подошли с весомым преимуществом. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу команды «Мастер-Сатурн», — подчеркнули в пресс-службе.
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