Подмосковные велогонщицы завоевали золото на международных и всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Александра Ушакова взяла золотую медаль на соревновании среди женщин. А Александра Белова стала лучшей в заезде среди девушек 13-14 лет», — отмечается в сообщении.
Соревнования по велокроссу проводились с 1 по 3 марта в посёлке Псебай Краснодарского края. Заезды проводились в нескольких возрастных группах: среди девушек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет и женщин.
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