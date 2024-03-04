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Московская область стала победителем первенства России по гандболу

04 марта 2024, 15:45
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области выиграла первенство России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юноши из Московской области стали обладателями золота Первенства России по гандболу до 19 лет.

«Команде Подмосковья удалось одержать победу во всех семи матчах турнира. Финальная игра между сборными Московской области и Москвы выдалась по драматизму и накалу страстей очень напряжённой. Основное время завершилось с ничейным счётом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счётом 34-33. Обладателями наград высшего достоинства стали подмосковные гандболисты», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что соревнования проводились с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

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Роман Костомаров рассказал, что уже не боится смерти
04 марта 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, на полях марафона общества «Знание» рассказал, что не боится смерти. Об этом пишет ТАСС.
Спортсмен заявил, что после того, что с ним произошло в 2023 году, он перестал бояться своего собственного конца. Однако, его большей тревогой стала потеря близких людей.

Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Но в январе 2023 года Костомаров попал в реанимационную палату с пневмонией. Во время борьбы с инфекцией у него нарушилось кровообращение и питание тканей, поэтому в феврале того же года ему пришлось хирургическим путём удалить обе стопы и кисти рук, затронутые некрозом.

Несмотря на эти тяжелые испытания, Роман Костомаров не позволил себе опустить руки. Он продолжает быть активным и вдохновляющим человеком, который не боится сталкиваться с трудностями. Его история теперь служит примером силы и решимости для многих людей.

Всемирный фестиваль молодежи принимает сочинская федеральная территория «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Это масштабное мероприятие, на которое съехались более 300 тысяч человек из 190 стран. Фестиваль также включает региональную программу, она запланирована с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России.

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В Дубне прошли соревнования по подледному лову
04 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты МО АВС завоевали «бронзу» в соревнованиях по подледному лову. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Соревнования проводились на территории Московского моря в районе плотины Иваньковской ГЭС городского округа Дубна.

«В мероприятии приняли участие пять команд — коллективы администрации городского округа Дубна, водоканал города Дубна (ПТО ГХ), ГКУ МО «МОС АВС», Мособлпожспас и коллектив из Сергиево-Посадского городского округа.По итогам состязаний команда ГКУ МО «МОС АВС» завоевала третье место», — поделились в пресс-службе.

стоит отметить, что в се участники соревнований поделились положительными эмоциями об организации и соблюдении всех правил проведения закрытия ​сезона.

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В Чехове прошло Первенство России по синхронному плаванию
04 марта 2024, 13:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 26 февраля по 3 марта в Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

В общей сложности в первенстве приняли участие свыше 400 спортсменов в составе 44 команд из 23 субъектов. В число участников также вошла команда Московской области.

«По итогам первенства сборная Подмосковья «Московская область-1» стала серебряным призером. В дисциплине «фигуры» Валерия Плеханова выиграла «серебро». Также на вторую ступень пьедестала подмосковная команда завоевала в дисциплине «группа». Команда Московской области заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации в дисциплине «комби», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что во второй тур отбора в сборную России прошли подмосковные спортсменки Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко.

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Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»
04 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/JohnAlexandr

В матче против «Сан-Хосе» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик и обеспечил своей команде победу со счетом 4:3.
В Сент-Поле (США) 4 марта состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» Микаэлю Гранлунду и Нико Штурму удалось дважды поразить ворота хозяев. Хоккеисты «Миннесоты» ответили голом Фредерика Годро. В середине второго периода Кирилл Капризов блестяще восстановил равенство в счете. Энтони Дюклер из «Сан-Хосе» вывел свою команду вперед в начале третьего периода, но Капризов дважды забросил шайбы, обеспечив «дикарям» победу.

Зрители от радости бросали собственные головные уборы на лёд. Это третий хет-трик Капризова в текущем сезоне. Таким образом, он повторил клубный рекорд по этому показателю. Всего на счету россиянина 29 голов и 37 результативных передач.

Хет-триком называют три гола, забитые одним игроком в ходе матча.

Благодаря этой победе «Миннесота» продолжает борьбу за плей-офф. Команда занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 68 очками. Следующий матч «дикари» проведут на своей площадке против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта.

13 июля 2020 года Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» сроком на два года. Дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В этой игре он набрал 3 очка, отдав две передачи и забив победную шайбу в овертайме. 12 марта 2021 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Аризоны Койотис». В 2021 году контракт с русским хоккеистом продлили на пять лет.

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#сша
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СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову
03 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/JohnAlexandr

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», пишет «Советский спорт».
Речь идет о ситуации, когда нападающий казанской команды Александр Радулов нанес удар в голову защитнику екатеринбургского клуба Кириллу Воробьеву.

По итогам рассмотрения эпизода СДК оставил в силе наказание, наложенное на Радулова по пункту 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). В соответствии с этим решением 37-летний форвард дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии с «Автомобилистом», который состоится в Екатеринбурге 4 марта. На данный момент «Ак Барс» уступает в серии со счетом 0-2.

СДК не предоставил конкретных обоснований своего решения, но, вероятно, оно было принято на основе анализа видеоматериалов и показаний участников эпизода. Также возможно, что комитет учёл прошлые нарушения, совершенные Радуловым, который известен своей агрессивной и провокационной манерой игры.

Дисквалификация Радулова является существенным ударом для «Ак Барса», поскольку он является одним из ведущих игроков команды. В первых двух матчах серии против «Автомобилиста» Радулов набрал одно очко, реализовав буллит в первой игре.

В отсутствие Радулова «Ак Барсу» будет необходимо перестраивать свои тактические схемы и искать другие источники результативности. Возможной заменой Радулова в третьей встрече может стать Дмитрий Воронков, который ранее пропустил первую игру серии из-за дисквалификации.

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#кхл
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#нарушения
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Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»
03 марта 2024, 15:12

Фото: istockphoto / Mei Hwajyan

Глава проекта Арон Д’Соуза отметил, что на соревнования приглашаются спортсмены из всех стран.
Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Официальное название «Олимпиады на стероидах» - Enhanced Games, в переводе как «Улучшенные игры». Проект состоится при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

По словам Д’Соуза, на соревнованиях спортсмены будут выступать как отдельные личности, а не представители стран. Также, к олимпиаде приглашаются желающие из всех стран мира.

Глава проекта подчеркнул, что участию спортсменов может помешать только нормативно-правовая база страны-хозяйки «Улучшенных игр», которая, в частности, отвечает за выдачу участникам соревнований виз и других необходимых документов.

Игры не будут находится под влиянием Всемирного антидопингового агентства, которое уже выразило недовольство о проекте.

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#проект
#страны
#спортсмены
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Хорнер обвинил отца Ферстаппена в организации скандала с его участием
Daily Mail: Хорнер считает, что отец Ферстаппена причастен к скандалу
03 марта 2024, 13:09

Фото: istockphoto / SDivin09

Глава команды «Формулы-1» Кристиан Хорнер заявил, что отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен создал кампанию по его смещению, передает Daily Mail.
Издание со ссылкой на окружение Хорнера уточняет, что руководитель «Ред Булл» подозревает Йоса Ферстаппена в организации кампании по его смещению и предполагает, что отец трехкратного победителя «Формулы-1» имеет отношение к сливу электронных писем, который случился во время проведения Гран-при.

Сам Ферстаппен-старший не согласен с заявлениями о своем причастии к конфликту. По словам Йоса Ферстаппена, он не видит смысла в смещении его сына, потому что у Макса Ферстаппена и так все хорошо.

Ранее печатное издание De Telegraaf сообщило, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в недопустимом поведении. Уточнялось, что расследование основано на обеспокоенности сотрудницы по поводу строго режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными намерениями с его стороны.

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#матч
#клуб
#отец
#расследование
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Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»
03 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/ Rawf8

Матч мадридского «Реала» и «Валенсии» 27-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2, сообщает РБК.
Финальный свисток от главного судьи Хесуса Хиля Мансано прозвучал за несколько секунд до гола полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он не согласился с таким решением судьи, возразив ему, за что получил красную карточку и был удален за «агрессию и крики»

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает 9-е место.

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#испания
#чемпионат
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Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером
03 марта 2024, 02:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды. Об этом «красно-синие» сообщили в своём Telegram-канале.
«В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», — отметили в пресс-службе ЦСКА, поздравив Дзагоева «с возвращением домой».

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года. Уроженец Северной Осетии — Алании является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.

С 2008 по 2022 годы Алан защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».

В сборной России Дзагоев выступал с 2008 по 2018 годы, сыграв за национальную команду 59 матчей и забив 9 мячей, а также войдя в символический клуб имени Игоря Нетто, объединяющий тех, кто сыграл за сборные СССР и России свыше полусотни игр.

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