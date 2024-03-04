Московская область стала победителем первенства России по гандболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области выиграла первенство России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юноши из Московской области стали обладателями золота Первенства России по гандболу до 19 лет.
Стоит отметить, что соревнования проводились с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.
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«Команде Подмосковья удалось одержать победу во всех семи матчах турнира. Финальная игра между сборными Московской области и Москвы выдалась по драматизму и накалу страстей очень напряжённой. Основное время завершилось с ничейным счётом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счётом 34-33. Обладателями наград высшего достоинства стали подмосковные гандболисты», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева