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Подмосковные конькобежцы завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

04 марта 2024, 17:46
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей завоевали конькобежцы из Московской области на четвёртом этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую и серебряную награды завоевали в забеге на 500 метров в рамках Кубка России представительницы Подмосковья Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. В забеге на 1000 метров золото и серебро подмосковной команде принесли Дарья Качанова и Елена Еранина. Они же завоевали серебро и бронзу в забеге на 1500 метров. Кроме того, на счету Дарьи Качановой золото в женском масс-старте», — говорится в сообщении.
Представительницы Московской области также взяли золото и серебро в командном спринте.


Мужчины в командной гонке принесли Подмосковью бронзовую награду. Медали того же достоинства завоевал представитель Московской области Даниил Чмутов в масс-старте, Артём Весёлкин в юниорском забеге на 500 метров и Виктория Морозова в юниорском масс-старте на десять кругов.

Соревнования проводились с 27 февраля по 1 марта в Кирове, в них принимали участие 150 спортсменов из 26 регионов России.

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#московская область
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Подмосковные велогонщицы завоевали золото на международных и всероссийских соревнованиях
04 марта 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали представительницы Московской области Александра Ушакова и Александра Белова на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

«Александра Ушакова взяла золотую медаль на соревновании среди женщин. А Александра Белова стала лучшей в заезде среди девушек 13-14 лет», — отмечается в сообщении.

Соревнования по велокроссу проводились с 1 по 3 марта в посёлке Псебай Краснодарского края. Заезды проводились в нескольких возрастных группах: среди девушек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет и женщин.

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#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Теннисисту Рублеву вернули призовые и рейтинговые очки после скандала в Дубае
04 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

На прошлой неделе российский теннисист Андрей Рублев оказался дисквалифицирован на турнире в Дубае по причине того, что выругался матом в адрес судьи. На удивление, последний понимал русский язык и не оценил всех сказанных в свой адрес фраз.
Однако, чего русские не выкрикнут на эмоциях? Полагаясь на эту догму, наш спортсмен подал апелляцию. В итоге, ассоциация теннисистов-профессионалов восстановила Рублёву призовые и рейтинговые очки за турнир ATP 500. Об этом сообщил inews.co.uk со ссылкой на представителя ATP.

Вместо 300 очков, заработанных в прошлом году в финале, Рублев потерял только 100. Кроме того, спортсмен получил почти 158 тысяч долларов призовых и остался пятой ракеткой мира. При этом, штраф для россиянина в размере более $36 тыс. остался в силе.


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Экс-футболист сборной России Мостовой раскритиковал «Краснодар» за игру против «Рубина»
#спорт
#теннис
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Экс-футболист сборной России Мостовой раскритиковал «Краснодар» за игру против «Рубина»
Мостовой: «Краснодар» может потерять чемпионство после игры против «Рубина»
04 марта 2024, 16:22

Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру «Краснодара» против казанского «Рубина».
Матч состоялся 2 марта и завершился ничьёй, со счётом 1:1.

Мостовой в беседе с «РБ Спорт» заявил, что «Краснодар» безобразно сыграл в этом матче, особенно неудачным был финал.

Если такая игра продолжится, что «Краснодар» может потерять своё лидирующее положение в турнирной таблице РПЛ, подчеркнул футболист.

Он добавил, что игроки только что вышли со сборов, однако на домашнем стадионе нужно играть «только на победу».

Напомним, что «Краснодар» после 19 туров РПЛ сохраняет первенство в турнирной таблице с 39 очками. Клуб на два балла опережает петербургский «Зенит».

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Московская область стала победителем первенства России по гандболу
04 марта 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области выиграла первенство России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юноши из Московской области стали обладателями золота Первенства России по гандболу до 19 лет.

«Команде Подмосковья удалось одержать победу во всех семи матчах турнира. Финальная игра между сборными Московской области и Москвы выдалась по драматизму и накалу страстей очень напряжённой. Основное время завершилось с ничейным счётом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счётом 34-33. Обладателями наград высшего достоинства стали подмосковные гандболисты», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что соревнования проводились с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

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#гандбол
#подмосковье
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Роман Костомаров рассказал, что уже не боится смерти
04 марта 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, на полях марафона общества «Знание» рассказал, что не боится смерти. Об этом пишет ТАСС.
Спортсмен заявил, что после того, что с ним произошло в 2023 году, он перестал бояться своего собственного конца. Однако, его большей тревогой стала потеря близких людей.

Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Но в январе 2023 года Костомаров попал в реанимационную палату с пневмонией. Во время борьбы с инфекцией у него нарушилось кровообращение и питание тканей, поэтому в феврале того же года ему пришлось хирургическим путём удалить обе стопы и кисти рук, затронутые некрозом.

Несмотря на эти тяжелые испытания, Роман Костомаров не позволил себе опустить руки. Он продолжает быть активным и вдохновляющим человеком, который не боится сталкиваться с трудностями. Его история теперь служит примером силы и решимости для многих людей.

Всемирный фестиваль молодежи принимает сочинская федеральная территория «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Это масштабное мероприятие, на которое съехались более 300 тысяч человек из 190 стран. Фестиваль также включает региональную программу, она запланирована с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России.

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В Дубне прошли соревнования по подледному лову
04 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты МО АВС завоевали «бронзу» в соревнованиях по подледному лову. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Соревнования проводились на территории Московского моря в районе плотины Иваньковской ГЭС городского округа Дубна.

«В мероприятии приняли участие пять команд — коллективы администрации городского округа Дубна, водоканал города Дубна (ПТО ГХ), ГКУ МО «МОС АВС», Мособлпожспас и коллектив из Сергиево-Посадского городского округа.По итогам состязаний команда ГКУ МО «МОС АВС» завоевала третье место», — поделились в пресс-службе.

стоит отметить, что в се участники соревнований поделились положительными эмоциями об организации и соблюдении всех правил проведения закрытия ​сезона.

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#бронза
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В Чехове прошло Первенство России по синхронному плаванию
04 марта 2024, 13:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 26 февраля по 3 марта в Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

В общей сложности в первенстве приняли участие свыше 400 спортсменов в составе 44 команд из 23 субъектов. В число участников также вошла команда Московской области.

«По итогам первенства сборная Подмосковья «Московская область-1» стала серебряным призером. В дисциплине «фигуры» Валерия Плеханова выиграла «серебро». Также на вторую ступень пьедестала подмосковная команда завоевала в дисциплине «группа». Команда Московской области заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации в дисциплине «комби», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что во второй тур отбора в сборную России прошли подмосковные спортсменки Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко.

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#московская область
#соревнования
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#синхронное плавание
#чехов
#спортсмены
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Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»
04 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/JohnAlexandr

В матче против «Сан-Хосе» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик и обеспечил своей команде победу со счетом 4:3.
В Сент-Поле (США) 4 марта состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» Микаэлю Гранлунду и Нико Штурму удалось дважды поразить ворота хозяев. Хоккеисты «Миннесоты» ответили голом Фредерика Годро. В середине второго периода Кирилл Капризов блестяще восстановил равенство в счете. Энтони Дюклер из «Сан-Хосе» вывел свою команду вперед в начале третьего периода, но Капризов дважды забросил шайбы, обеспечив «дикарям» победу.

Зрители от радости бросали собственные головные уборы на лёд. Это третий хет-трик Капризова в текущем сезоне. Таким образом, он повторил клубный рекорд по этому показателю. Всего на счету россиянина 29 голов и 37 результативных передач.

Хет-триком называют три гола, забитые одним игроком в ходе матча.

Благодаря этой победе «Миннесота» продолжает борьбу за плей-офф. Команда занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 68 очками. Следующий матч «дикари» проведут на своей площадке против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта.

13 июля 2020 года Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» сроком на два года. Дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В этой игре он набрал 3 очка, отдав две передачи и забив победную шайбу в овертайме. 12 марта 2021 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Аризоны Койотис». В 2021 году контракт с русским хоккеистом продлили на пять лет.

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#сша
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СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову
03 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/JohnAlexandr

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», пишет «Советский спорт».
Речь идет о ситуации, когда нападающий казанской команды Александр Радулов нанес удар в голову защитнику екатеринбургского клуба Кириллу Воробьеву.

По итогам рассмотрения эпизода СДК оставил в силе наказание, наложенное на Радулова по пункту 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). В соответствии с этим решением 37-летний форвард дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии с «Автомобилистом», который состоится в Екатеринбурге 4 марта. На данный момент «Ак Барс» уступает в серии со счетом 0-2.

СДК не предоставил конкретных обоснований своего решения, но, вероятно, оно было принято на основе анализа видеоматериалов и показаний участников эпизода. Также возможно, что комитет учёл прошлые нарушения, совершенные Радуловым, который известен своей агрессивной и провокационной манерой игры.

Дисквалификация Радулова является существенным ударом для «Ак Барса», поскольку он является одним из ведущих игроков команды. В первых двух матчах серии против «Автомобилиста» Радулов набрал одно очко, реализовав буллит в первой игре.

В отсутствие Радулова «Ак Барсу» будет необходимо перестраивать свои тактические схемы и искать другие источники результативности. Возможной заменой Радулова в третьей встрече может стать Дмитрий Воронков, который ранее пропустил первую игру серии из-за дисквалификации.

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