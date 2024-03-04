Подмосковные конькобежцы завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Золотую и серебряную награды завоевали в забеге на 500 метров в рамках Кубка России представительницы Подмосковья Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. В забеге на 1000 метров золото и серебро подмосковной команде принесли Дарья Качанова и Елена Еранина. Они же завоевали серебро и бронзу в забеге на 1500 метров. Кроме того, на счету Дарьи Качановой золото в женском масс-старте», — говорится в сообщении.Представительницы Московской области также взяли золото и серебро в командном спринте.
Соревнования проводились с 27 февраля по 1 марта в Кирове, в них принимали участие 150 спортсменов из 26 регионов России.
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