«Ей звонили с угрозами»: Фетисов восхитился стойкостью жены в борьбе за НХЛ
Вячеслав Фетисов рассказал, как жена выдержала угрозы ради его мечты
Вячеслав Фетисов рассказал о невероятной стойкости своей жены Лады, которая прошла с ним через сложные времена, когда он добивался права уехать играть в НХЛ. Легендарный хоккеист вспомнил о давлении властей не только на него, но и на его супругу, проявившую невероятную силу характера.
«Ладе постоянно звонили, доставали ее прямыми угрозами: "Во что бы то ни стало отговорите своего мужа уехать в Штаты, иначе мы отправим его служить, куда Макар телят не гонял, в Сибирь, в самую отдаленную часть!" », — вспоминает Фетисов.Хоккеист признает, что именно поддержка семьи помогла ему не сдаться, и что половина его успеха — это заслуга Лады. Он отметил, что жена пожертвовала своей карьерой ради него, хотя могла стать успешной моделью и актрисой. Сегодня Лада возглавляет благотворительный фонд «Республика Спорт» и занимается семейным бизнесом.