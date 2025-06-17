«Ей звонили с угрозами»: Фетисов восхитился стойкостью жены в борьбе за НХЛ

17 июня 2025, 10:54

Вячеслав Фетисов рассказал, как жена выдержала угрозы ради его мечты

Вячеслав Фетисов ( РИА Новости / Андрей Сорокин )

Вячеслав Фетисов рассказал о невероятной стойкости своей жены Лады, которая прошла с ним через сложные времена, когда он добивался права уехать играть в НХЛ. Легендарный хоккеист вспомнил о давлении властей не только на него, но и на его супругу, проявившую невероятную силу характера.







«Ладе постоянно звонили, доставали ее прямыми угрозами: "Во что бы то ни стало отговорите своего мужа уехать в Штаты, иначе мы отправим его служить, куда Макар телят не гонял, в Сибирь, в самую отдаленную часть!" », — вспоминает Фетисов.