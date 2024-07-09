Экипажи команды «Подмосковье» дважды поднялись на подиум ралли «Шёлковый путь»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда «Подмосковье» стала призёром в двух зачётах третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Он проходил в Республике Алтай в рамках международного ралли «Шёлковый путь», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Оба подмосковных экипажа справились со сложным маршрутом, состоявшего из гравийных трасс, каменистых отрезков и спецучастков в предгорье. В отдельных местах высота превышала 2 тыс. м над уровнем моря.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В зачёте «Рейд Спорт» экипаж Константина Иванова и Александра Горькова завоевал второе место, уступив 6 минут лидеру.
Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева стал вторым в категории серийных внедорожников Т2.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Чемпионат продолжится 23-25 августа гонкой «Князь Владимир» в городе Юрьев-Польский Владимирской области.
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
В зачёте «Рейд Спорт» экипаж Константина Иванова и Александра Горькова завоевал второе место, уступив 6 минут лидеру.
«Последний спецучасток был очень быстрый и рискованный –слишком много острых камней и скал. Нам повезло, что обошлось без проколов. По навигации у нас тоже никаких проблем не было, хотя в каждый день возникали технические сложности. Это создаёт немного нервную атмосферу. Но в целом мы довольны результатом», – рассказал по итогам финального этапа гонки Иванов.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева стал вторым в категории серийных внедорожников Т2.
«Чуть-чуть погорели, сломали амортизатор, бревно поймали, но ни мотор, ни коробка не вызвали никаких проблем – всё идеально. Даже на тяжёлых высокогорных участках мотор работал идеально», – отметил на финише этапа Николаев.После третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам команда «Подмосковье» сравнялась по очкам с Gaz Raid Sport. Однако за счёт созданного на предыдущих этапах запаса она продолжает лидировать в командном зачёте.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Чемпионат продолжится 23-25 августа гонкой «Князь Владимир» в городе Юрьев-Польский Владимирской области.
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Лора Луганская