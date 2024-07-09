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Легенды футбола сыграют 13 июля в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»

09 июля 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда звёзд российского футбола 13 июля на стадионе «Волна» в Дубне проведёт матч со сборной местных жителей. Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эта игра станет уже шестым противостоянием именитых игроков с любительскими командами региона в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Сборную жителей Дубны ожидает встреча с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном команды, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым», – отметил в пресс-службе.
По традиции разминаться перед гала-матчем звёздные игроки будут вместе с юными любителями футбола из местных секций. Для них проведут мастер-классы. У каждого ребёнка будет возможность сыграть в одной команде с именитыми футболистами.


Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем подарков.

Как рассказали в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведёт 10 матчей с жителями Подмосковья. После игры в Дубне футболисты посетят ещё четыре городских округа - Солнечногорск, Королёв, Богородский и Пушкинский. С момента запуска проекта команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России
09 июля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на кубке Росси по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали команде Подмосковья принесли Софья Палкина, одержавшая победу в метании молота, и Екатерина Ивонина, ставшая лучшей в беге с препятствиями на 3 тыс. метров среди женщин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали турнира выиграли Андрей Родиков в десятиборье, Андрей Романов в метании молота, Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Максим Федяев в беге на 400 метров, а также Даниил Чечела в прыжках в длину.
Бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Сергей Дубовский (бег на 800 метров), Андрей Лукин (стометровка) и Елизавета Царёва (метание молота).

Соревнования проводятся в Чебоксарах, в них принимают участие свыше 700 спортсменов, разыгрывается 40 комплектов наград.

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Помазун начнёт сезон в ЦСКА
08 июля 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Помазун.

Напомним, что голкипер Илья Помазун покинул «Урал», в котором провёл 34 матча, а права на футболиста принадлежат теперь московскому ЦСКА. Отмечается, что стоимость спортсмена оценивается в 2 млн евро.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.

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Рианчо объяснил падение результативности Соболева
08 июля 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.
«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле, но по разным причинам эти футболисты не были основными игроками «Спартака» в прошлом сезоне. Может, Соболеву стало менее комфортно находиться в «Спартаке» без них», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.

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#спорт
#футбол
#мнение
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Губерниев назвал наиболее вероятного победителя на Евро-2024
08 июля 2024, 18:23

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.
«Нас ждёт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах. Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают», — поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.

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#тренер
#евро
#футбол
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«Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение о партнёрстве
08 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/seb_ra

ФК «Спартак» иMetaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве.
«Спартак» — это не только бренд с мировым именем, но и команда профессионалов, вместе с которыми можно ставить самые высокие цели и добиваться успеха. Вместе с клубом мы будем реализовывать яркие идеи в медиа для аудитории 10-кратного чемпиона России», — отметил главный редактор Metaratings Олег Панасюк.

Ранее сообщалось, что замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

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#проекты
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#спартак
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В Одинцове состоится боксёрский поединок между Исмаиловым и Минеевым
08 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/FOTOKITA

Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 20 июля в Одинцовском городском округе на площадке «Live Арена» в рамках вечера профессионального бокса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На вечере профессионального бокса зрителей ждёт несколько боев. Помимо Исмаилова и Минеева, на ринге сойдутся Натыров и Росалез, Оливер и Ганин, Соловьёв и Гончаров, Исаев и Погодин, Докка и Запольский, Маргарян и Нуралиев, Гурмаев и Попов, Хасанов и Гаджиев, а также Иманкулиев и Мартоян», — говорится в сообщении.
В числе гостей ожидаются Костя Цзю, Александр Поветкин Денис Лебедев и другие именитые спортсмены, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта РФ Михаил Дягтерёв.

Вечер профессионального бокса начнётся в 18:00, трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».

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#одинцово
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Гребцы из Подмосковья завоевали медали Кубка России
08 июля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и три серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на Кубке России по гребному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялась женская подмосковная восьмёрка по итогам заплыва на 2000 метров. В «золотую» команду вошли Екатерина Костюхина, Ирина Ульянова, Мария Жовнер, Елизавета Литвиненко, Анна Кореневская, Виктория Соловьева, Александра Брысина и Софья Иванова», — говорится в сообщении.
Серебро выиграли Екатерина Костюхина и Ольга Иноземцева в соревновании парных двоек на 2000 метров, Оксана Ганичева и Анна Кореневская в гонках двоек без рулевого на 2000 метров, а также Мария Жовнер в гонке одиночек на 2000 метров.

Кубок Росси по гребному спорту проводится в Казани, он стартовал 4 и завершится 8 июля.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на международных соревнованиях
08 июля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на международных соревнованиях среди мужчин и женщин по дзюдо в Казахстане, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль завоевала подмосковная дзюдоистка Дарья Захарова, выступавшая в категории 52 килограмма среди женщин. Серебро в этой категории досталось спортсменке из Монголии, а бронза — представительницам Узбекистана», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в актив Московской области записал Арсен Кадзаев, соревновавшийся в весовой категории более 100 килограммов. А бронзовую медаль завоевал представитель Подмосковья Ролан Кунжиев в весовой категории 90 килограммов.

Международные соревнования по дзюдо Юниорский Кубок Азии проводились в городе Алма-Ата, участие в нём принимали спортсмены не старше 21 года.

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#дзюдо
#спорт
#медали
#казахстан
#минспорта мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная команда победила на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
08 июля 2024, 09:27

Фото: ГУ МЧС по МО

Пять золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на соревнования главных управлений МЧС России по ЦФО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Первые места завоевала подмосковная команда девушек в «Пожарной эстафете» и «Боевом развёртывании», в этих же дисциплинах золото выиграла команда юношей Московской области. Кроме того, первыми в соревновании по «Пожарной эстафете» стала подмосковная команда мужчин», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль представители Подмосковья завоевали в категории «Боевое развёртывание» среди мужчин.

По итогам турнира Московская область заняла первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях принимали участие свыше 400 спортсменов.

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