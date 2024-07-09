Легенды футбола сыграют 13 июля в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда звёзд российского футбола 13 июля на стадионе «Волна» в Дубне проведёт матч со сборной местных жителей. Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эта игра станет уже шестым противостоянием именитых игроков с любительскими командами региона в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Сборную жителей Дубны ожидает встреча с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном команды, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым», – отметил в пресс-службе.По традиции разминаться перед гала-матчем звёздные игроки будут вместе с юными любителями футбола из местных секций. Для них проведут мастер-классы. У каждого ребёнка будет возможность сыграть в одной команде с именитыми футболистами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем подарков.
Как рассказали в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведёт 10 матчей с жителями Подмосковья. После игры в Дубне футболисты посетят ещё четыре городских округа - Солнечногорск, Королёв, Богородский и Пушкинский. С момента запуска проекта команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городов.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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