Подмосковные студентки завоевали медали первенства Европы по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Золотую и бронзовую медали завоевали студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алина Шевченко и Маргарита Салназарян на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Золотую медаль выиграла Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов. А Маргарита Салназарян поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.В региональном министерстве поздравили студенток с заслуженными наградами и пожелали дальнейших побед.
Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года проводилось в городе Нови-Сад в Сербии.
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