Экс-агент Гаргаев оценил перспективы Станислава Черчесова возглавить новый клуб
Экс-агент Гаргаев заявил, что руководители клубов боятся брать Черчесова
Бывший агент Анзор Гаргаев оценил перспективы тренера Станислава Черчесова возглавить новый клуб.
«Черчесов – предметный человек. К переговорам с потенциальными работодателями относится серьёзно. Для него нет мелочей. У него не было серьёзных предложений в последнее время, судя по тому, что он нигде не работает. Хотя странно, что он остается не у дел после хороших сезонов в Европе. Думаю, руководители клубов боятся брать Черчесова из-за его авторитета», – отметил собеседник Metaratings.Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. Он возглавлял её с 2024 по 2025 год. До этого тренер работал со сборной России, «Спартаком», «Динамо», «Легией», «Ференцварошем» и другими клубами.
Также в качестве тренера Черчесов был чемпионом Польши и Венгрии и выигрывал кубки этих стран. В 2007 году вместе с ФК «Спартак» он стал серебряным призёром чемпионата России.
Ранее, 12 июня, сообщалось, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.