«Спартак» предложил контракт защитнику «Сельты» Серхио Каррейре
Московский «Спартак» рассматривает возможность трансфера защитника испанской «Сельты» Серхио Каррейры. Как сообщает Metaratings.ru, 24-летний футболист стал одним из вариантов для усиления позиции правого защитника.
По данным издания, красно-белые работают еще по двум кандидатам. Контракт Серхио с «Сельтой» истекает 30 июня, после чего он сможет перейти в другое место на правах свободного агента. Игрок уже получил выгодное финансовое предложение от одного из клубов РПЛ, пишет Radio Galega.
В минувшем сезоне Каррейра провел 27 матчей, отдав четыре голевые передачи. Он также имеет опыт выступлений за молодежную сборную Испании.
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