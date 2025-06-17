На ВЭБ Арене состоится спортивная акция «Зарядка с Первыми»

17 июня 2025, 15:12

оригинал Игорь Акинфеев (фото: Министерство образования Московской области)

21 июня на ВЭБ Арене пройдет спортивное мероприятие «Зарядка с Первыми», организованное Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» совместно с футбольным клубом ЦСКА, сообщает Министерство образования Московской области.