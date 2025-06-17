На ВЭБ Арене состоится спортивная акция «Зарядка с Первыми»

оригинал Игорь Акинфеев (фото: Министерство образования Московской области)

21 июня на ВЭБ Арене пройдет спортивное мероприятие «Зарядка с Первыми», организованное Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» совместно с футбольным клубом ЦСКА, сообщает Министерство образования Московской области.



На поле главного стадиона ЦСКА участников ждет утренняя зарядка и растяжка под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и формирование у подростков осознанного отношения к собственному здоровью. Помимо зарядки, участники смогут пообщаться со спортсменами, получить базовые футбольные навыки и узнать больше о спортивной подготовке.

К участию приглашаются школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 25 лет. Ожидается, что мероприятие соберет около 1000 человек, половина из которых — представители Московской области.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальной платформе «Движения Первых».

В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что подобные проекты способствуют формированию у молодежи активной гражданской позиции и стремления к самореализации. Участие известных спортсменов, по мнению ведомства, служит дополнительной мотивацией для молодежи.

Дайана Хусинова

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