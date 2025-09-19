«Он переживает за команду»: Погребняк выразил поддержку Станковичу

19 сентября 2025, 18:59

Погребняк оценил стиль и эмоциональность тренера «Спартака»

Павел Погребняк (Фото: Instagram* / @poga8)

Бывший форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал месячную дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings.ru.