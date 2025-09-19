«Он переживает за команду»: Погребняк выразил поддержку Станковичу
Бывший форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал месячную дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Напомним, 19 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отстранить Станковича от работы на 30 дней. Поводом стало его удаление в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
В разговоре с Metaratings.ru Погребняк подчеркнул, что ему импонирует подход сербского специалиста. По его словам, Станкович живо реагирует на происходящее на поле, активно управляет игрой и не боится высказывать своё мнение. Такой подход, считает Погребняк, куда лучше, чем безучастное поведение на скамейке.
Он добавил, что «Спартак» будет ощущать отсутствие главного тренера, и выразил надежду, что тот скоро вернётся к работе у бровки.
