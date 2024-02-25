Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе

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Российский боец Вадим Немков победил представителя Бразилии Бруно Каппелоццу в поединке главного карда турнира «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии, сообщает «Матч ТВ».
Во втором раунде россиянин перевел оппонента на настил и провел удушающий прием.
Для Немкова эта победа стала 17‑й за карьеру при двух поражениях, Каппелоцца потерпел седьмое поражение при 15 победах.
Прошлым летом Немков отказался от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе ради перехода в новый вес.
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Для Немкова эта победа стала 17‑й за карьеру при двух поражениях, Каппелоцца потерпел седьмое поражение при 15 победах.
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Ювелина Бернст