Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе

Российскую сборную по пляжному футболу, как и большинство команд и спортсменов в самых разных видах спорта, давно уже отлучили от международных соревнований. Однако сборная Белоруссии была допущена до чемпионата мира в ОАЭ и, к удивлению многих, показывает там отличные результаты.