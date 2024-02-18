Российский боец стал победителем чемпионата Европы

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов одержал победу на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финальном поединке турнира в весовой категории до 79 кг 27-летний российский спортсмен встретился с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Усманов одержал победу со счетом 9:6.
Усманов является чемпионом мира 2023 года. Российский борец также выиграл Кубок мира.
Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Оргкомитет Объединенного мира борьбы допустил российских и белорусских спортсменов к участию в турнире на нейтральной основе.
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Усманов является чемпионом мира 2023 года. Российский борец также выиграл Кубок мира.
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Александр Климов