Российский боец стал победителем чемпионата Европы

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер высказала сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В своем ответе на парламентский вопрос Хелдер осудила допуск спортсменов под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже.