После вылета в Первую лигу футбольный «Оренбург» может сменить главного тренера

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Футбольный клуб «Оренбург» в случае вылета в МЕЛБЕТ Первую лигу может поменять главного тренера. Босниец Владимир Слишкович будет уволен из-за неудовлетворительных результатов, несмотря на действующий контракт.
Об этом сообщает спортивный портал Metaratings.ru. По информации издания, на смену специалисту с Балкан придёт 41-летний Ильдар Ахметзянов. Сейчас он работает главным тренером команды КАМАЗ из Набережных Челнов, который возглавляет с 2014 года. Соглашение, заключённое с руководством клуба, действует ещё два года.
В настоящее время команда из Татарстана идёт на 11-м месте в турнирной таблице второго по значимости российского футбольного дивизиона. В свою очередь, «Оренбург» прочно осел на последней строчке в табели о рангах МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Большинство специалистов сходятся во мнении, что команду ждёт неминуемое понижение в классе. Поэтому отставка Слишковича видится всё более вероятной.
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В настоящее время команда из Татарстана идёт на 11-м месте в турнирной таблице второго по значимости российского футбольного дивизиона. В свою очередь, «Оренбург» прочно осел на последней строчке в табели о рангах МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Большинство специалистов сходятся во мнении, что команду ждёт неминуемое понижение в классе. Поэтому отставка Слишковича видится всё более вероятной.
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Александр Бойцов