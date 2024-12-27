Экс-директор «Трактора» Баландин раскритиковал игру получившего травму Кузнецова

Фото: iStock/vchal
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру нападающего СКА Евгения Кузнецова, который получил травму головы в матче против ЦСКА. По его мнению, хоккеист потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно в роли центрального форварда.
«На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка?», — посетовал он в беседе с «РБ Спорт».Баландин добавил, что никогда не видел таких голов, как у Максима Джиошвили, когда тот, один в одного, забил в девятку с неудобной руки, «посадив на себя» форварда и вратаря. По его словам, этот гол — лучший в сезоне.
«Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», — заключил бывший директор клуба.Читайте также:
Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»
Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова
Хоккеист Коростелев: тренер Козырев ставит яркий и смелый хоккей
Данил Пономарев