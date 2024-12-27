Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»

Фото: iStock/JohnAlexandr
Задержки с выплатой зарплат в хоккейном клубе «Салават Юлаев» бывают только на несколько дней. Об этом заявил нападающий клуба Александр Шаров, подчеркнув, что никакого кризиса в этом вопросе нет.
«В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней», — поделился спортсмен в интервью Metaratings.ru.Напомним, ранее сообщалось, что в «Салавате Юлаеве» второй месяц подряд происходит задержка зарплат игрокам. Через несколько дней гендиректор клуба Ринат Баширов заверил, что всю имеющуюся задолженность перед хоккеистами уже погасили.
Читайте также:
Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова
Хоккеист Коростелев: тренер Козырев ставит яркий и смелый хоккей
Крикунов: «Трактор» будет конкурировать с «Локомотивом» в этом сезоне КХЛ
Данил Пономарев