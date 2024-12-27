Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»

Сроки восстановления нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА займут не больше двух-трех недель. Об этом заявил бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов. По его словам, диагностированная вместе с закрытой ЧМТ и сотрясением у хоккеиста цервикокраниалгия – это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом и возможным смещением.